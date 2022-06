Pedro Suárez Vértiz agradece el amor incondicional de su esposa: “Mis restricciones son tuyas y es injusto”

Pedro Suárez Vértiz y el emotivo mensaje a su esposa. (Foto: Composición)

Pedro Suárez Vértiz ha encontrado en las redes sociales el medio perfecto para continuar en contacto con sus seguidores. El músico siempre escribe mensajes para sus fanáticos, su familia o incluso a sus amigos, pero esta vez le dedicó unas emotivas palabras a su esposa.

Como se conoce, Pedrito sufre de esclerosis lateral amiotrófica, lo que le impide comunicarse de forma fluida y una serie de complicaciones más. En un momento tan difícil como este, su familia se ha convertido en su apoyo incondicional, por lo que decidió escribirle un mensaje a su amada.

A través de su cuenta de Instagram le agradeció el tiempo que continúan juntos y que se cuidan unos a otros. Sin embargo, no pudo evitar ponerse emotivo al reconocer que su estado de salud termina limitando también a su pareja.

“Gracias por estar a mi lado siempre Cynthia. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas y te admiro por eso. ¿Qué tal travesía no amor? Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto”, comenzó diciendo.

En otro momento, elogió a la madre de sus hijos y también a su suegra. “Tengo la mejor esposa del mundo pero también la mejor suegra. Que lechero. Gracias también amor por nunca ser celosa, ni jamás hacerme pataletas, a pesar de mi carrera. Hasta eso estaba escrito. Gracias Dios mío”, añadió.

Finalmente, señaló que se siente motivado a seguir adelante por su familia. Además, agradece el amor que Cynthia tiene por él y por los hijos que han tenido juntos, los que hoy se han convertido en su norte para continuar luchando en la vida.

“Soy feliz esposa y la búsqueda de dinero para mantener un hogar, que me estresaba tanto antes, hoy es mi motivación para seguir adelante. No hay duda, Dios es un genio. Toda descompensación en la vida, él la compensa. ¿A donde nos llevará esto? A ningún lado. En el mañana no está la respuesta. Mi regalo es hoy, comprobando que tu amor es el más grande del mundo. Gracias esposa por cruzarte en mi vida. Gracias por mis hijos, ellos son el mejor GPS para hallar el sendero. Siempre amé tu nombre”, sentenció.

USUARIOS LO ELOGIAN

Pese a que en varias oportunidades el ex integrante de Arena Hash ha creado controversia con sus mensajes, esta vez recibió solo elogios por las palabras de amor hacia su esposa. Cientos de usuarios les desearon lo mejor como familia. La publicación ya cuenta con más de 5 mil me gusta en Instagram.

“Que hermosas palabras Pedrito hacia tu esposa es Puro Amor. Definitivamente,que bendición tienen el de tenerse los dos, abrazotes”, “No pude contener mis lágrimas a leer cada palabra. Muchas bendiciones para ti y tu familia”, “Eres lo máximo Pedro y cuán de cierto hay en tus palabras. Dios puso en tu camino una gran mujer”, “Que hermoso me encanta leerte Pedro y ver lo agradecido que eres a pesar de las adversidades”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

