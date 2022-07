Carla Tello cuestiona a Yahaira Plasencia por decir que prefiere enamorarse de hombres extranjeros

Carla Tello considera que también hay peruanos que pueden ganarse el corazón de Yahaira Plasencia. (Foto: Captura / Instagram)

La periodista Carla Tello se encuentra acompañando a Valeria Piazza en el bloque de espectáculos de América Noticias Edición Mediodía y este 14 de julio no dudo en comentar acerca de las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia en el canal de YouTube “Ventana de emergencia”.

Si bien, la cantante de salsa dejó abierta la posibilidad de enamorarse, sorprendió al asegurar que prefiere un romance con un hombre extranjero. “Estoy soltera 2 años. Y si yo de repente conozco a alguien, prefiero que sea de afuera, de Miami, de República Dominicana o Puerto Rico. Acá no puedo”, dijo en conversación con el comunicador Carlos Orozco.

Carla Tello no se quedó callada y tildó de ‘engreída’ a Yahaira Plasencia señalando que sí existen peruanos de buen corazón y que pueden ganarse su cariño. Incluso, puso de ejemplo a su pareja, con quien tendrá a su primer hijo.

“¡Qué creída! ¿Pero qué tienen de malo los peruanos? (...) Hay peruanos buenos como mi novio, también churros”, dijo la figura de América TV.

Por su parte, Valeria Piazza intentó defender a la salsera recordando que sus relaciones sentimentales fueron muy mediáticas y, posiblemente, no desea que su próximo romance sea tan expuesto por los medios de comunicación.

“Yo creo que ella va más por el lado que no quiere estar con un peruano porque la prensa acá la persigue muchísimo, y cuando la prensa comenta mucho de tu relación puede que termine por eso”, señaló la exreina de belleza.

Recordemos que, la interprete de “Y le dije no” contó que la presión de la prensa mediática y las críticas de los usuarios, que la acusaban de estar con Jefferson Farfán para hacerse conocida en el medio, habrían afectado gravemente su relación. Por lo que decidió que ambos sigan por caminos separados.

Finalmente, Carla Tello indicó que si Yahaira Plasencia quiere estar con un hombre de otro país, tendría que cambiar su vida. “Tendría que mudarse o viajar, complicado”, concluyó.

Yahaira Plasencia y sus razones para estar soltera desde hace 2 años | VIDEO: Youtube / Ventana de Emergencia. Créditos a Carlos Orozco.

YAHAIRA PLASENCIA NO CONFÍA EN SUS SALIENTES

La salsera comentó en la misma entrevista con Carlos Orozco que otro de los motivos por los que prefiere su soltería es porque quiere que la gente se interese más por su música que por su vida amorosa. Incluso, su propio equipo de trabajo le ha pedido que se aleje de las citas. “Me han vinculado con todo el mundo. Si salgo con un amigo a tomar un café, que salgo con tal, que cuánto tiempo tendrán, se hace toda una historia. Eso tapa lo que yo estoy esforzando para hacer”, dijo.

También aseguró que ser perseguida por la prensa ha hecho que se vuelva una persona bastante desconfiada. No solo se siente así en Perú, pues también ha sido ampayada por los programas de espectáculos en Miami, donde creía que podía relacionarse con alguien sin la presión de las cámaras televisivas.

“Me da miedo hablar con cualquier persona, pienso que tiene un micrófono por ahí grabándome. O me regalan un peluche y busco bien porque va a haber un micrófono o una camarita. Me he quedado traumada. Tengo mucho miedo con quién hablo o con quién no, uno no sabe qué puede pasar más adelante. Uno no puede confiar en la gente”, dijo.

