Magaly Medina al enterarse que Gino Pesaressi no está en la televisión: “¿Alguien se dio cuenta?”

Aunque Gino Pesaressi ya no forma parte de En Boca de Todos desde el pasado 22 de junio, muy pocas personas se dieron cuenta que el modelo ya no estaba en el magazine, por lo que la noticia trascendió luego de casi dos semanas.

Magaly Medina al darse cuenta de este hecho, no desaprovechó la oportunidad para burlarse del exintegrante de Esto es Guerra, indicando que nadie se había dado cuenta que ya no aparecía en pantallas.

“ Hay un gran faltante en la televisión peruana, y lo que es más deplorable es que nadie se ha dado cuenta , ¿sabían ustedes que Gino Pesaressi ya no aparece como coconductor en En Booca de Todos?”, comentó.

Asimismo, la conductora de Magaly Tv: La firme indicó que si el cuy de En Boca de Todos se hubiera ido, ella se daría cuenta casi al instante, pues actualmente tiene bastante relevancia, incluso más que algunos de los conductores o invitados que llevan a dicho programa.

“ Les pregunto y contesten sinceramente cada uno de ustedes, ¿se dieron cuenta que ya no estaba en En Boca de Todos?, ¿alguien lo extraña? , si el cuy se hubiera ido ya me hubiera dado cuenta. Siempre dije que el cuy era una presencia más resaltante y con mejor desempeño que Gino Pesaressi”, añadió.

“¿Por qué eligen gente tan sin gracia? Seguramente Gino sea un buen chico, no sé ni me interesa conocerlo, porque acá yo no juzgo lo que hacen en su vida personal, sino lo que hacen frente a cámaras y en cámaras era un pobre sin gracia”, precisó.

En otro momento, la popular ‘Urraca’ recordó que cuando Gino Pesaressi hizo su ingreso a En Boca de Todos para reemplazar a Carloncho, ella fue una de las primeras en dar a conocer que el exchico reality no tenía lo necesario para ser conductor de televisión.

“ Nosotros el año pasado, cuando ingresa a ese programa, se lo advertimos, se los dijimos, pero como siempre no nos quieren hacer caso, entre gallos y medianoche, cuando nadie se da cuenta, los expectoran ”, dijo.

Además, Magaly Medina empezó a hablar sobre el cuy que hay en el magazine y aparece bailando en todo momento. Para la figura de ATV, este personaje es el que debería de reemplazar a Gino Pesaressi en lugar de buscar a otro conductor.

“Ahora el cuy de verdad lo está suplantando, ese cuy me encanta como se sienta, como baila, el cuy hasta sale más que el doctor Angulo, tiene más presencia y protagonismo”, indicó.

“ Al final se dieron cuenta que el cuy era más simpático, con carisma y gracia, ahora creo que el cuy va a tomar el papel del coanimador, tiene más encanto, esa química que se necesita en televisión ”, sentenció.

Magaly Medina resaltó que tuvieron que pasar cerca de dos semanas para que alguien se de cuenta que Gino Pesaressi fue sacado de En Boca de Todos.

