Ahora lanzan ‘Mi bebito fiu fiu’ en alemán y es todo un éxito

(Captura: TikTok / @ger_dasc)

No hay límites. La fiebre que ha desatado ‘Mi bebito fiu fiu’ y todos y cada uno de sus capítulos sigue in crescendo no solo en el Perú sino en todo el mundo. Y es que no solo la parte del planeta de habla hispana ha caído rendido a sus pies. Ya comenzaron a hacerlos otros idiomas y tal parece que solo faltará escucharla en chino.

Primero, hace unas semanas, un tiktoker ruso hizo la traducción respectiva y causó sensación en las redes sociales. Lo mismo pasó con otro que la tradujo al japonés y hasta a nuestro hermoso quechua. Pues ahora es el turno de una usuaria alemana quien a pedido de sus seguidores hizo su versión en la lengua de Goethe y Nietzsche.

Es así que la influencer germana, identificada en la red social de TikTok como @ger_dasc decidió complacer a sus seguidores y entonar una parte de la canción en el su idioma natal.

Pero al juzgar por su rostro al final del clip, que ya es viral por cuanta red social ha sido reproducido, el resultado no parece ser de su total agrado, pues no sonaba tan harmonioso como la versión original cantada por Tefi C.

Sin embargo, esta situación de poco importó a sus seguidores que festejaron el hecho y hasta le pidieron que haga la versión completa en alemán por supuesto, del éxito de Tito Silva Music: ‘Mi bebito fiu fiu’.

Este corto pero efectivo mini clip, tan solo dura 17 segundos, se ha convertido en sensación en la plataforma de videos de TikTok y ya ha sido reproducido más de 133 veces. De igual manera, los me gusta ya superan los 15 mil.

Por último en la sección de comentarios festejando la travesura de la tiktokera alemana son la mayoría. Y hay un par que le ‘exigen’ la versión completa de ‘Mi bebito fiu fiu’. ¿Se animará?

“Ponle música Heavy”, “Exijo la versión completa”, “Jajajajaja, me gusta!! No suena tan dulce”, “Nooo tu nooo por qué????”, “Os imagináis que está versión se hace también viral?”, “solo entendí fiu fiu”, “Versión completa por favor!”, “¿Ya está disponible en Spotify?”, “esto se está saliendo de control”, “molaría que ahora se hiciera tendencia en Alemania también”, “No sé cómo grabaste sin reírte a carcajadas”, son algunos de los mensajes que se puede llegar a ver.

YA ESTÁ EN LA WIKIPEDIA

Cuando alguien, sin importar en que parte del mundo estés, no sabe algo y busca información primaria sobre cualquier tema que se le pueda ocurrir generalmente lo primero que hace es recurrir a la Wikipedia .

Y es que en esta especie de enciclopedia virtual uno puede hallar prácticamente información sobre cualquier tema.

Como era lógico de suponer, solo era cuestión de tiempo para que ‘Mi bebito fiu, fiu’ llegue este lugar. Situación que pasó hace un par de días y remeció todas las plataformas digitales.

En el artículo dedicado a la obra cumbre de Tito Silva Music se puede encontrar toda la información detalla de ‘Mi bebito fiu fiu’. Desde el proceso de creación, qué lo inspiró, fecha de composición, duración, fecha de lanzamiento, contexto, composición, letra, trasfondo y hasta el día en que fue retirada de algunas plataformas digitales como Spotify y YouTube, así como el respectivo regreso a las mismas. Pero ahora con Martín Vizcarra como uno los autores.

Cómo se sabe, el tema está inspirado en los supuestos chats que habría sostenido el vacado expresidente de la república con la excandidata al Congreso por Somos Perú, Zully Pinchi, en el Cusco; en donde se habrían reunido en un conocido hotel de la ciudad Imperial.

(Video: TikTok / @ger_dasc)

SEGUIR LEYENDO