Perro lanza ‘mirada de desprecio’ al escuchar ‘Mi bebito fiu fiu’

Lo tienen harto. Tal vez ‘Mi bebito fiu, fiu’ sea el tema de moda y ya casi todo el mundo, literal, se ha enganchado con la exitosa creación de Tito Silva Music. A pesar que ha sido reversionado en otros ritmos e idiomas, lo cierto es que todavía quedan quienes no se enganchan con la fiebre que es furor en todas las redes sociales.

Pero en este caso solo hablamos de los humanos. Nadie le ha preguntado a nuestros perritos que es lo que sienten cuando estuchan este pegajoso tema. Aunque hay uno al que no hace falta preguntarle nada, pues su expresión dice mucho más de los que podríamos imaginar.

Y es que de acuerdo a un simpático video que se ha hecho viral en la red social de TikTok, hay un perrito que parece dejar bien claro que entre sus preferencias musicales no se encuentra ‘Mi bebito fiu, fiu’.

Tal como se puede ver en el mini clip compartido por el usuario de la plataforma mencionada @masqueunamigo, hay un joven que al parecer se encuentra trabajando en casa y en un momento de distención decide poner algo de música usando su laptop. La canción escogida es el tema del momento: ‘Mi bebito fiu, fiu’.

A uno de sus perros parece no importarle nada y sigue durmiendo la siesta. Con él no es. Pero el otro engreído de la casa, que estaba sentado al lado de su dueño, sí reacciona y vaya de qué manera. Pues le lanza una mirada inquisidora que dice más que mil palabras.

De esas miradas que expresan fastidio por, seguramente, escuchar el tema una y otra vez durante el día. Es ahí cuando el dueño se dio cuenta del hartazgo de unos de sus engreídos y decidió inmortalizar el momento con un video que se ha vuelto viral en pocos días por cuanta red social ha sido reproducido

Justamente esta curiosa manera de reaccionar del perrito ha sido reproducida más de 17 millones de veces en la plataforma de TikTok. Una locura para los 14 segundos que dura el clip.

De igual manera, los me gusta no se quedan atrás y hasta el cierre de esta nota ya suman más de 3 millones. Con relación a los comentarios, se puede ver de todo tipo, pero la mayoría toma con mucho humor la manera en la el perro reacciona desde los primeros acordes de ‘Mi bebito fiu fiu’.

“La cara yo no soy ningún fiufiu”, “Adoptado pero a que costo”, “X: Y tu perro muerde?...: No, solo te juzga”, “el perro: qué me vez wey, quita eso”, “No manches esa mirada juzga”, “el perro me representa cuando ponen esa cosa”, “la mirada de ese perro me identifica JAJAJA”, “mi hermana cada q escucha esta canción”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

PERRITO BAILARÍN

Pero no se crea que todas las mascotas son como el protagonista del video anterior. Hay otros perritos que disfrutan de la música y mucho. Como se puede observar en otro clip que también se hizo viral hace unos días.

En el mini clip que también fue sensación en el TikTok, un perro de raza chica se animó a bailar un rico huaynito con su dueño en una celebración familiar. Pero eso no es todo, el simpático animal hasta parece realizar el clásico guapeo que se hace mientras se baila este tipo de música.

El hombre y la pequeña mascota se unen en un baile que solo parece fortalecer la relación de amos y amistad que existe entre ellos. Este video también fue viral y enterneció a todos los cibernautas.

