Verónica Linares cuenta detalles de su boda: No tendrá anillo de compromiso

La periodista se une a la lista de las novias de la farándula. Y es que este lunes 11 de julio, Rebeca Escribens anunció y se adelanto a los propios novios, en comunicar que Verónica Linares se casará con el padre de sus hijos, Alfredo Rivero.

La conductora del noticiero, Primera Edición, contó para un diario local algunos de los detalles de la celebración de su matrimonio. Ella comentó que tiene doce años de relación con el padre de sus hijos Fabio y Antonia.

Por otro lado, Verónica Linares indicó que el tema del matrimonio no era un aspecto que lo habían pensado pero debido a la pérdida de su suegro y la pandemia, se replantearon muchas cosas y decidieron cumplir con sus pendientes de vida, como es celebrar su boda.

“(El matrimonio) es un tema que estamos hablando con mi esposo, es algo que tenemos pendiente. Hace un par de meses falleció mi suegro y sumado a todo lo que pasó en la pandemia, te hace pensar un montón de cosas y ver qué es lo que nos falta, y casarnos es un pendiente que tenemos. Sí lo vamos a hacer (casarnos), pero no creo que este año. Le conté a la ‘loca’ (Rebeca) y se le ocurre decirlo en televisión” , sostuvo la conductora al diario el Trome.

Por otro lado, comentó que le haría mucha ilusión que su padre la lleve al altar, ya que piensa casarse por iglesia y por civil. Puesto que, su anterior matrimonio con Manolo Castillo solo se casó por civil.

‘La Linares’ comentó que no tendrá anillo de compromiso porque no lo necesita ya que tiene una relación de muchos años. “No, ¿será necesario? Tenemos dos hijos de compromiso y eso es lo más valioso que nada”, dijo la compañera de Federico Salazar.

Asimismo, descartó casarse este año como lo hará Ethel Pozo, Tilsa Lozano y Valeria Piazza. “Este año tuvimos el gasto del cumpleaños de Fabio, posentierro (de su suegro), los dos años de Antonia y su bautizo. Mucho”, dijo.

La periodista de América Televisión comentó que por más que sea una reunión pequeña y familiar, siempre se genera un gasto que este año no planea cubrir porque tiene otros compromisos planeados.

Además, indicó que debido al anuncio de Rebecas Escribens, diseñadores de alta costura le han escrito para diseñarle su vestido de matrimonio.

“Somos un montón en la familia. Te cuento que hasta ya me han escrito para diseñarme el vestido, imagínate. La verdad me emociona ver a mis hijitos vestidos ese día, que me acompañen en un momento importante para todos”, dijo.

REBECA ESCRIBENS ARRUINA SORPRESA Y LANZA PRIMICIA

Rebeca Escribens decidió anunciar el matrimonio de su compañera Verónica Linares con su pareja Alfredo Rivero, al culminar su programa América Espectáculos.

Como se sabe, Verónica Linares tiene una relación estable con el padre de sus hijos, sin embargo, el matrimonio no estaba en sus planes hasta el momento. La conductora de América Noticias finalmente le habría dado el sí a su pareja.

“Hablando de matrimonio, tengo una primicia para ti, antes que nadie te lo cuento yo, y es que mi Verónica Linares se casa, ¡se casa! bravo”, empezó Rebeca Escribens con gran alegría. No obstante, no pudo dejar de lado ese humor que la caracteriza.

“Siempre queriendo opacar a Valeria (Piaza), que era supuestamente la novia del año., no, ahora ella quiere casarse. Porque la otra quiere casarse, ella también casarse”, indicó la actriz, causando la risa de los presentes.

“Con esta noticia casero, casera, me retiro”, dijo finalmente la presentadora de TV, quien regresó a la conducción tras estar de viaje durante varios días.

