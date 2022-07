Ethel Pozo llora al recordar que su tía estuvo en sus actuaciones de colegio y su mamá Gisela no

Ethel Pozo rompe en llanto al recordar a su tía fallecida. (Foto: Instagram)

En una entrevista que tuvo con Verónica Linares para su canal de YouTube, Ethel Pozo recordó parte de su niñez, contando pasajes desconocidos sobre la relación que mantuvo con su madre Gisela Valcárcel durante su etapa escolar.

La conductora de América Hoy contó que su mamá nunca estuvo en alguna de las presentaciones que tuvo en el colegio, pues lamentablemente se encontraba trabajando, además que su programa empezaba al mediodía, hora en que salía de su centro de estudios.

Pese que se ausentó de esta etapa, Ethel Pozo señaló que nunca le reclamó nada a Gisela Valcárcel, pues sabía perfectamente que estaba trabajando y que lo hacía para sacar a toda su familia adelante.

“ Mi mami tuvo que sacar adelante a toda una familia (...) Yo lo tomaba todo a la broma, me decía ‘Ethel, puedo pagar a la APAFA una multa por no llegar a las reuniones’, porque nunca iba. Nunca estuvo. En las actuaciones estaba mi tía Martha e hicieron una buena dupla, mi mamá y mi tía. Mi mamá era el papá”, comentó.

Asimismo, mientras comentaba como era su etapa escolar, la conductora de América Hoy no pudo evitar llorar al recordar a su tía, esto debido a que formó parte de su niñez y adolescencia cuando sus papás estaban ausentes.

“ La historia de mamá es increíble, ella ocultó su embarazo hasta casi los 6 meses, su historia fue muy distinta a la mía, yo cuando tuve a mi hija ya estaba casada tres años, con trabajo con profesión, graduada , mi mami tuvo que sacar adelante a toda la familia”, dijo.

En otro momento, Ethel Pozo reconoció que si bien Gisela Valcárcel era una madre ausente de lunes a viernes, los fines de semana sí estaba con ella todo el día, incluso cuando la ‘Señito’ tenía que viajar por trabajo a otros departamentos del Perú.

Asimismo, la actual pareja de Julián Alexander reconoció que cuando ella tuvo a sus hijas decidió dedicarse a ellas por completo para no repetir la historia de su mamá, pero lo hizo por decisión propia y nunca le sacó encara nada.

“ Mi mami hizo ‘Alo Gisela’ toda mi primaria y secundaria (...) Mi mamá tuvo otra vida , recuerda que cuando ella nació y toda su etapa de joven era una persona humilde, pobre. Entonces, mi mamá tuvo que saber adelante a una familia, era distinto, ella me dice: ‘yo no pude vivir la maternidad porque no tenía los medios’”, precisó.

ETHEL POZO SE VOLVERÁ A CASAR

Ethel Pozo se encuentra a pocos meses de volver a contraer matrimonio. En esta ocasión, la hija de Gisela Valcárcel se casará con el productor Julián Alexander, esto tras haber empezado una relación sentimental hace poco más de un año.

La fecha estimada para la boda es en setiembre de este 2022 y el costo sería de 150 mil dólares, según Magaly Medina. Cuando trascendió dicha información la conductora de América Hoy salió a desmentirlo todo y sostuvo que era un monto más pequeño, además que se encontraban a la espera de un préstamo.

