Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna se molestan con su reportero por comentarios machistas

Las conductoras de América Hoy se indignan por comentarios de reportero de su programa. Foto: Captura

Las conductoras del programa de América Hoy se indignaron con uno de sus reporteros que narró un informe sobre la sesión de fotos de Dalia Durán en lencería e indicó qué pensará John Kelvin de estas imágenes. Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna mostraron su desacuerdo total con respecto a estos comentarios machistas.

La primera en pronunciarse fue la popular ‘Rulitos’ quien señaló que no estaba de acuerdo con el locutor de la nota periodística al dar entender que Dalia se metería en problemas con el padre de sus hijos, por posar en lencería en una producción fotográfica.

“Primero que nada no estoy de acuerdo con la locución, cuando dice ¿Qué dirá John kelvin? No tiene nada que decir, John Kelvin no tiene vela en este entierro y la familia de Dalia tampoco”, dijo muy enfática la ‘Reina de las movidas’.

Luego, la siguió Ethel Pozo, ella tampoco estuvo de acuerdo con los comentarios que lanzó la voz en off de la nota de su programa y consideró sus comentarios bastantes machistas.

“¡Qué machistas!, ¿Qué pensará John Kelvin del destape de la madre de sus hijos? ¡Oye que machistas!.. ¿qué piensan?, que una mujer tiene que pedir permiso a un hombre para tomarse fotos en bikini. ¿En qué tiempo estamos?”, puntualizó Pozo.

Janet Barboza agregó que aparte de ser comentarios machistas, el menos indicado para decir algo es John Kelvin quien es un hombre que agredió y golpeó a la cubana y por ese motivo, está recluido en una cárcel de Lima.

Por su lado, Brunella Horna, tampoco respaldo los comentarios del integrante de la producción y señaló que en caso el cantante de salsa tenga que decir algo, sería solo palabras de agradecimiento, pues es Dalia quien está velando por sus cinco hijos.

“Lo único que tiene que pensar o decir es decir gracias por sacar adelante a sus hijos”, dijo la joven empresaria.

Luego del incomodo momento, las presentadoras de televisión comentaron que se quedaron sorprendidas con las fotos en lencería de la rubia, ya que muestra una figura envidiable para una mujer que tiene cinco hijos.

“Yo me quedé impactada con las imágenes en lencería, de dónde salieron los hijos, las que somos mamá, sabemos que no queda nada duro”, señaló la hija de Gisela Valcárcel.

Mientras que Brunella indicó que ella no tiene hijos, pero no tiene esas piernas sin nada de celulitis. Sin embargo, Janet aseguró que la figura que luce la cubana es gracias a la intervención de un cirujano.

Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna se mostraron indignadas con comentarios machistas de periodista de su programa. Video: América TV /América Hoy.

DALIA Y SUS FOTOS SENSUALES

En la cuenta de Instagram de la agencia que maneja los contratos Dalia Durán, se la puede ver luciendo un conjunto de lencería en una sensual sesión de fotos. Ella, para el agrado de sus seguidores, no dejó mucho a la imaginación.

La cubana vestía una sexy lencería blanca y mallas en el mismo tono, posaba de forma sensual y bastante natural para cada una de las instantáneas y es que ahora se quiere dedicar a animar shows y cantar en las discotecas a nivel nacional

“Atención discotecas de todo el Perú, venimos con un súper show con canto, modelaje, desfile y regalos para todo ustedes… ahí los esperamos y nos vemos pronto en los escenarios”, mencionó Dalia en el video promocional.

Dalia Durán se destapa en sesión de fotos en lencería. Video: Instagram

SEGUIR LEYENDO: