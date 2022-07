Janet Barboza se pelea con médico estético que aparecía en el programa América Hoy

Janet Barboza manda indirecta a médico estético Steve Díaz. Foto: composición

La conductora Janet Barboza es una mujer que no tiene pelos en la lengua y esta vez mostró su molestia acerca de la ligereza con que el doctor Steve Díaz habla sobre cirugías cuando según ella es un esteticista.

La presentadora de América Hoy indicó en su espacio de televisión que hay esteticistas que salen en los programas de televisión para opinar como médicos cirujanos cuando en realidad no lo son.

En su programa del jueves 7 de julio, Janet Barboza presentó a otro médico e hizo hincapié que el sí era un médico de profesión y no como otros. “ Que gusto tener un profesional, un cirujano, un médico y no un esteticista”, comentó para asombro de sus compañeros.

“Hay esteticistas que se hacen pasar por médicos, y opinan como si fueran cirujanos y no, no se dejen engañar, el doctor Ruiz si hace su trabajo” , expresó la presentadora de América Televisión.

Janet Barboza manda indirecta a médico estético Steve Díaz. Video: América TV/ América Hoy.

Hora más tarde, el doctor Steve Díaz, que ya no salé como invitado en el espacio matutino de América, usó sus redes para responder a la popular Retoquitos. Díaz colgó un video en su cuenta de Tik Tok con el título ‘Cuando la viejita quiere pelear conmigo’

El médico estético indicó que la ‘Reina de las movidas’ no tiene la autoridad para hablar de cirugías, ya que su rostro no es el mejor resultado de un profesional en la belleza.

“ Resulta que la señora Janet Barboza se puso hablar de mi trabajo, sobre mi profesión ¿Con qué cara? Después de ver que sus doctores, cosmiatras, esteticistas le hicieron en la cara, ¿Cómo pueden hablar sobre mi trabajo?, si yo nunca a Usted, le he hecho nada” , expresó.

Así mismo, indicó que los pacientes que llegan a su consultorio le piden por favor que los ayude, pero sin quedar como la presentadora de televisión.

“Mis pacientes me dicen: ‘Por favor, yo no quiero tener la cara de Janet de Barboza’. Lo siento. Y acuérdense, yo tengo mi clínica y salgo en la televisión por mis méritos, ¿Usted? No sé”, indicó el especialista.

Doctor Steve Díaz responde a Janet Barboza. Video: Tik Tok

¿CUÁNDO COMENZARON ESTAS DIFERENCIAS?

El 27 de diciembre, el doctor Steve Díaz fue invitado al programa de GV Producciones para opinar a cerca de los personajes de la farándula peruana que alistan su cuerpo para el verano. Y en es fecha Janet Barboza vivió un incómodo cuando el cirujano visitó el set del espacio matutino y se refirió a los arreglos estéticos de la presentadora.

Díaz indicó que en otro programa de espectáculos, que le preguntaron cuántas intervenciones en el quirófano, cree que se ha hecho Janet Barboza. Él respondió: “Entre Edson (Dávila) y Janet (Barboza) tienen 30 a 35 cirugías”.

Barboza no se quedó callada y se defendió a su fiel estilo: “Usted como doctor y profesional no le parece que eso es una ligereza. ¿Por qué Usted dice que me he hecho más de 30 cirugías?”, expresó molesta.

El médico respondió, que le habían dicho que Janet siempre comenta que ella es natural, lo cual para él no es cierto. “Lo que pasa es que la señora Janet (Barboza) dice que es completamente natural y yo dije que no creía que todo era natural porque ha quedado linda y preciosa por todos los ‘retoques’ que se ha hecho”, dijo el cirujano.

Y fiel a su estilo, Janet indicó que gracias a ella, el cirujano se ganó un espacio en la pantalla chica: “Yo no quiero pensar que usted es otro Judas. En este programa le hemos dado la oportunidad y me atrevo a decir que usted se suma a la larga lista de artistas que yo he descubierto”.

Como se sabe, Janet Barboza es blanco de duras críticas por sus retoques estéticos y su principal detractor es Rodrigo González ‘Peluchín’, quien la bautizó como ‘Retoquitos’.

