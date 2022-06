Janet Barboza felicita a Jazmín Pinedo y dispara contra Magaly Medina: “Es arcaica, machista y tiene cero ética”

Janet Barboza tilda de machista, arcaica y misógina a Magaly Medina. (Foto: Captura)

Janet Barboza se refirió sobre el reciente enfrentamiento de Jazmín Pinedo y Magaly Medina. La popular ‘Retoquitos’ utilizó sus redes sociales para comentar sobre los dimes y diretes entre las presentadoras de espectáculos y aprovechó para arremeter contra la figura de ATV.

La conductora de ‘América Hoy’ señaló que se encuentra contenta de saber que los jóvenes de hoy en día no se quedan callados y se defienden, en clara alusión a la respuesta de la exchica reality a la periodista tras burlarse de su entrevista con Jefferson Farfán.

Asimismo, Janet Barboza indicó que en el medio del espectáculo ha sido utilizado por algunas personas para difamar y generar rating en los últimos años, dejando entrever que hablaba sobre Magaly Medina. Además, elogió a Jazmín Pinedo y aplaudió sus respuestas.

“Después de muchos años me encuentro con una joven como Jazmín Pinedo, que es una chica muy bien preparada, que tiene en claro lo que es tener honra y dignidad. Lo tengo que aplaudir porque a los jóvenes eso hay que enseñarles, que protesten cuando no están de acuerdo con algo o cuando sientan que hay injusticias”, comenzó diciendo en las historias de su cuenta de Instagram este 20 de junio.

PUEDES LEER: Jazmín Pinedo en guerra con Magaly Medina: “Es una misógina y lo peor que le ha pasado a nuestro género en la TV”

En ese sentido, aseguró que algunas figuras de la farándula peruana tendrían temor de enfrentarse a la popular ‘Urraca’ y no dudó en lanzarle varios calificativos como machista, arcaica y misógina, término que se refiere al odio y rechazo hacia las mujeres.

“El temor es la mejor arma que muchas personas del medio le han otorgado a esta persona (Magaly) (...) Para mi esta mujer es misógina absoluta, odia a todas las mujeres y cuando son jóvenes, más aún. Que pena, porque es una mujer de 60 años y la tercera edad la tiene ahorita a la vuelta de la esquina, que es cuando uno debería tener madurez, pero no, nos encontramos a una persona arcaica, prejuiciosa, machista, malcriada, con cero moral, cero ética”, agregó.

Finalmente, recalcó que ella siempre hablará con “claridad, objetividad, verdad y sin dañar a nadie” y cuestionó el hecho de que Magaly Medina es considerada como “intocable”. “Por qué tenemos que permitirle a una persona que hable de tu pareja, de hijos, familia, padre y madre. Por qué tendría que ser intocable, qué le da ese poder...”.

Janet Barboza felicita a Jazmín Pinedo y dispara contra Magaly Medina. (VIDEO: Instagram)

TULA RODRÍGUEZ TAMBIÉN RESPALDA A JAZMÍN PINEDO

Tula Rodríguez se refirió al enfrentamiento que viene protagonizando Jazmín Pinedo contra Magaly Medina. La conductora de En Boca de Todos respaldó a la conductora de +Espectáculos, resaltando que nadie tiene el derecho de ofender a otra persona.

El primer en pronunciarse fue Ricardo Rondón, quien señaló que respeta el periodismo que desempeña Magaly Medina, pero que no se puede permitir “agresión ni la ofensa”. Es ahí donde Tula no dudó en expresar su apoyo a Jazmín Pinedo.

“Ofensa que no debe existir, sobre todo en estas épocas donde estamos queriendo defender al género, donde las mujeres no podemos insultarnos, no podemos minimizarnos con calificativos como bruta, títere, es una ofensa. Si bien es cierto, claro, críticas, por su puesto, es parte de, estamos expuestos, pero llegar a esos adjetivos, realmente es bien bajo”, indicó la exvedette.

“Por un lado, aquí voy a estar para defender a las mujeres, pero por el otro lado, (las llama) bruta, títere, opérate de aquí o allá porque no te ves bien, ¿dónde estamos? Yo creo que la doble moral, dice yo tengo moral, tenla, pues, pero tenla de verdad”, agregó.

Tula Rodríguez respalda a Jazmín Pinedo tras respuesta a Magaly Medina. (Video: América TV)

SEGUIR LEYENDO