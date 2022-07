Congresista Alex Flores señala que la prensa se ha apresurado en juzgar a las rondas campesinas

El secuestro de dos periodistas por parte de miembros de las rondas campesinas en Cajamarca ha alarmado a la población; sin embargo, desde Perú Libre algunos congresistas han pretendido restar importancia a lo acontecido. Tal es el caso de Alex Flores quien cuestionó la forma en la que se ha tratado el tema desde que se dio a conocer que Elmer Valdiviezo y Eduardo Quispe habían sido apresados.

“Por un lado tenemos el pensamiento centralista, capitalino, con sus opinólogos y su prensa que se apresura a juzgar, y estigmatizar a priori”, dijo sobre la manera en que se ha entendido y tratado lo acontecido en Cajamarca para luego señalar que del otro lado “tenemos a los pueblos del Perú profundo, tratando de vivir de acuerdo con sus costumbres, formas de organización y administración de justicia, asistido por el Derecho Consuetudinario y el Convenio 169 de la OIT”.

Sobre lo sucedido señaló que se debe mirar más allá de la versión dada por los periodistas quienes han confirmado que fueron secuestrados y cuyas pertenencias fueron robadas. Este indicó que es trabajo de la fiscalía y el Poder Judicial determinar lo sucedido. Ante ello, instó a los organismos correspondientes a tomar las medidas necesarias para esclarecer los acontecimientos que hicieron noticia anoche.

“Mientras tanto, les guste o no a la prensa concentrada limeña, a las rondas campesinas les asiste el derecho de presunción de inocencia, como a cualquier peruano, la ley es igual para todos, que un sector de la prensa siga afirmando que los ronderos son secuestradores y ladrones es delito de difamación”, manifestó el congresista de Perú Libre.

“El derecho consuetudinario tiene límites y no puede vulnerar otros derechos fundamentales, pero de la misma forma, también la prensa tiene límites, su libertad de información no puede ejercerse vulnerando derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia”, agregó el parlamentario.

VOZ SIMILAR

También desde Perú Libre, el congresista Américo Gonza señaló que es importante que se investigue lo sucedido y determine responsabilidades, pero resaltó que no se debe olvidar “el derecho que tienen (las rondas campesinas) a impartir justicia acorde a sus costumbres e idiosincrasia de su población, pueblo y territorio”. Además, recalcó que los pueblos originarios tienen “garantizada” la justicia especial, según la Carta Magna.

Cabe recordar que el artículo 149 de la Constitución Política del Perú vigente señala que “las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”.

Ante las acusaciones de secuestro por parte de los miembros de las rondas campesinas, Gonza pidió “no irse a los extremos” para luego señalar que es importante conocer los descargos de aquellos que han sido acusados de cometer tales delitos con los periodistas. “Solicito escuchar los descargos de las rondas campesinas y no solo a una de las partes para no prejuzgar”, dijo en conversación con el conductor del programa “Grado 5″.

Por su parte, el premier Aníbal Torres ha cuestionado si lo sucedido en Cajamarca puede ser considerado como secuestro. “Conocemos del hecho que se ha producido el día de ayer. Se produjo un secuestro, bueno, no sé si era un secuestro, pero se debe investigar qué cosa es y con objetividad. En un país civilizado, el honor, la dignidad, la vida, el patrimonio de las personas se respeta, porque solamente así se puede vivir en paz, en concordia”, recalcó Torres para luego recordar el papel de las rondas campesinas en la historia de la Nación.

