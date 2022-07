Periodista secuestrado por rondas campesinas brindó detalles de su detención

Periodista Eduardo Quispe fue secuestrado por las rondas campesinas en Cajamarca.

Elmer Valdiviezo y Eduardo Quispe, periodistas de América Televisión, fueron víctimas de un secuestro por parte de las rondas campesinas en Cajamarca, quienes le obligaron a leer un texto en horario estelar con el fin de exculpar a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, de las acusaciones que se han vertido en su contra. Quispe contó lo sucedido durante las horas en que estuvieron detenidos.

Sobre el documento leído señaló que “ellos lo dictaban”, mientras este escribía lo que finalmente dijo en televisión nacional. “En ese momento, hemos accedido a todos sus pedidos porque evidentemente estábamos en una situación difícil”. dijo a Canal N. En otro momento, los secuestradores los obligaron a quitarse los zapatos para caminar y dejaron en vilo cuál sería el destino de estos.

“En un momento les digo: ‘¿Entonces, qué van a hacer? ¿Nos van a golpear o matar?’. Y uno de ellos me dice: ‘Tú no te preocupes por eso. Tú tranquilo nomás, eso va a pasar’”, dijo el periodista que fue la respuesta de uno de los ronderos que estaba cerca. “Era un discurso fuerte, bastante amenazante, y por eso nosotros tuvimos que acceder a todas las condiciones que ellos nos pidieron. Y por eso se hace el comunicado: era la condición para irnos”, agregó.

“Los señores que nos secuestraron se identificaron como ronderos. Es más, el mismo alcalde cuando llega a la zona llega con algunos ronderos más”, dijo sobre el alcalde de Chadín quien días atrás había indicado que Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, fue quien presentó al dueño de la empresa que finalmente logró hacerse de la obra de saneamiento.

Además, advirtió los intentos del ministro del Interior de no calificar de secuestro lo sucedido. “Y lo de secuestro, creo que el ministro le pondrá otro término a un hecho en el que te ponen piedras en al camino, no te dejan salir, te retienen, tú quieres irte y no puedes irte. Si eso no es secuestro [...], pero más allá del ministro aquí la responsabilidad directa y quien tendría que opinar es quien llega hoy a Cajamarca, que es el presidente de la República”, dijo Quispe.

El periodista resaltó que su liberación fue hecha por los mismos ronderos mas no por los agentes de la Policía Nacional. “Si no cumplíamos, nos quedábamos en la zona”, señaló sobre las condiciones señaladas por los representantes de las rondas campesinas. “Cuando estás en un lugar no necesariamente es que te amenacen de muerte para sentirse amenazado, valga la redundancia. Los señores estaban con sus chicotes.”, narró.

PALABRAS DEL MINISTRO

Mariano González, ministro del Interior señaló que no se puede afirmar que los ronderos fueron quienes secuestraron a los periodistas. “Quien tiene que calificar, y quiero que ustedes entiendan es el Ministerio Público. Ya están las autoridades trabajando; además hay un grupo que está tratando de ayudar, un grupo local también para la recuperación de los equipos que también es importante”, refirió.

González resaltó que hasta el momento no se han efectuado detenciones por la dificultad de acceso a la zona donde ocurrieron los hechos cuestionados. “Lo que les puedo garantizar que en ningún momento se ha puesto en riesgo su vida. Es una zona, que ellos podrán dar fe, alejada. Ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación inclusive algunos ronderos que han desmentido que sean ronderos [los involucrados]”, indicó.

“Yo no puedo asegurar si son o no son ronderos, es parte de la investigación. [...] el motivo fundamental de la Policía en ese momento, póngase en el lugar también de sus colegas, era recuperarlos y tratar de salvarlos y mantener su integridad y eso se ha logrado”, agregó.

