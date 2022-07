Congresista de Perú Libre instó a no olvidar el derecho a impartir justicia de las rondas campesinas

Congresista Américo Gonza de Perú Libre pidió escuchar la versión de los hechos de las rondas campesinas.

El secuestro de un grupo periodístico de América Televisión por parte de las rondas campesinas en Cajamarca han despertado la discusión sobre los límites en el accionar de estas agrupaciones. SI bien la Constitución Política del Perú da cuenta de sus atribuciones, existen quienes no consideran que estos hayan sobrepasado las mismas al retener periodistas y obligarlos a leer un comunicado en televisión nacional.

El Congresista de Perú Libre, Américo Gonza, señaló que es importante que se investigue lo sucedido y determine responsabilidades, pero resaltó que no se debe olvidar “el derecho que tienen (las rondas campesinas) a impartir justicia acorde a sus costumbres e idiosincrasia de su población, pueblo y territorio”. Además, recalcó que los pueblos originarios tienen “garantizada” la justicia especial, según la Carta Magna.

Cabe recordar que el artículo 149 de la Constitución Política del Perú vigente señala que “las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”.

Periodistas de América TV fueron secuestrados por rondas campesinas.

Ante las acusaciones de secuestro por parte de los miembros de las rondas campesinas, Gonza pidió “no irse a los extremos” para luego señalar que es importante conocer los descargos de aquellos que han sido acusados de cometer tales delitos con los periodistas. “Solicito escuchar los descargos de las rondas campesinas y no solo a una de las partes para no prejuzgar”, dijo en conversación con el conductor del programa “Grado 5″.

CUESTIONA LO SUCEDIDO

Lo sucedido anoche en Chadín con los periodistas de América Televisión ha generado muestras de rechazo por buena parte de la población, pero al mismo tiempo ha provocado algunas declaraciones que ponen en duda el haberse cometido un delito, tal como lo señaló el premier Aníbal Torres durante su intervención en Consejo de ministros descentralizado en Celendín la mañana del 7 de julio.

“Conocemos del hecho que se ha producido el día de ayer. Se produjo un secuestro, bueno, no sé si era un secuestro, pero se debe investigar qué cosa es y con objetividad. En un país civilizado, el honor, la dignidad, la vida, el patrimonio de las personas se respeta, porque solamente así se puede vivir en paz, en concordia”, recalcó Torres para luego recordar el papel de las rondas campesinas en la historia de la Nación.

Aníbal Torres minimizó caso de secuestro de periodistas en Cajamarca

“Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución. Tienen autonomía, tienen función jurisdiccional; pero, por supuesto, sin violar los derechos fundamentales”, refirió. Las palabras de Aníbal Torres se distancian de lo dicho por el presidente Castillo, quien en horas de la mañana rechazó enérgicamente la violencia ejercida por un grupo de ronderos contra los hombres de prensa de América TV.

“Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho. Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”, escribió el mandatario en redes sociales.

Desde el Ministerio Público se ha informado que la fiscalía provincial de Bambamarca abrirá una investigación de oficio tras lo ocurrido en Chadín. Este es el primer proceso legal que se abre a raíz de la retención de periodistas de América TV. Asimismo, el ministro del Interior, Mariano Gonzales, expresó su solidaridad con los afectados y rechazó los actos que pongan en riesgo la libertad de expresión.

