'Mi bebito fiu fiu' coquetea con Jazmín Pinedo y le recuerda su entrevista a Jefferson Farfán

Este jueves 7 de julio, Carlos Álvarez estuvo presente en el set de Más Espectáculos, programa conducido por Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros. Caracterizado como Martín Vizcarra, protagonista de ‘Mi bebito fiu fiu’, el cómico peruano coqueteó con la popular ‘Chinita’ en plena transmisión en vivo y hasta le recordó su controversial entrevista a Jefferson Farfán.

El espacio de América TV no fue ajeno al éxito musical del momento ‘Mi bebito fiu fiu’, compuesto por Tito Silva Music. Es por eso que Álvarez apareció como ‘Martín Vizcacha’, personaje que parodia a Martín Vizcarra. Ya en los estudios, no dudó en echarle flores a la expareja de Gino Assereto.

“China, ¿cómo estás? Cuidado, que esta nariz es de quiropráctico, es brava. Choca, déjanos solos. China, hasta que no paraste para tenerme en tu programa. Mira que soy más sexy que la Foquita (Jefferson Farfán). Aquí está tu papirriqui de asilo, tu galán de canevaro”, comentó el cómico de Willax, generando las risas de los presentes.

Jazmín Pinedo no pudo parar de reír en todo momento, especialmente cuando le recordaron su controversial entrevista con el futbolista, que originó su pelea mediática con Magaly Medina. Sin borrar la sonrisa de su rostro, la presentadora se unió al chiste: “No sé ah, tiene que cargarme, ¿podrá o no?”.

Recordemos que la ‘Chinita’ fue criticada, siendo su principal detractora la conductora de Magaly TV La Firme, por “coquetear” con Jefferson Farfán cuando lo entrevistó en su lujosa casa. Debido a la cercana amistad que mantienen, la exchica reality fue cargada por el deportista en su gimnasio y hasta se echó en un extremo de su cama.

Jefferson Farfán carga a Jazmín Pinedo en entrevista para Más Espectáculos. foto: captura

‘MI BEBITO FIU FIU’ NO VA MÁS EN SPOTIFY, ¿QUÉ PASÓ?

El tema de moda de Tito Silva Music ha dado la vuelta al mundo, al punto que se convirtió en una de las canciones más escuchadas en Spotify. Sorprendentemente, la canción dejó de aparecer en la plataforma el martes 5 de julio, causando sorpresa en los fans.

Como era de esperarse, los usuarios inmediatamente reaccionaron esperando una aclaración por la ausencia de esta canción en la plataforma. Lo curioso de esta situación es que el día 4 de julio, este tema se había convertido en el número 1 de la lista viral global de Spotify.

Cabe resaltar que mucho se hablaba mucho de problemas de autoría, ya que esta canción es una adaptación del tema ‘Stan’ de Dido ft Eminem . Sin embargo, toda la letra del tema está inspirada en la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra con Zully Pinchi.

Spotify eliminó Mi Bebito Fiu Fiu de su plataforma. (Foto: Composición)

En su defensa, Tito Silva señaló que sabe perfectamente que ‘Mi bebito fiu fiu’ fue creado bajo las bases del tema ‘Stan’ de Eminem, pero que no pidió permiso para usar la melodía debido a que su composición es una parodia.

“Hay un tema de los derechos de Eminem. Nosotros sabemos que detrás hay un tema que estamos agarrando una canción que ya existe y es conocida, que se llama ‘Stan’, pero es una parodia y, según las leyes, espero no estar equivocado, porque sino ahí me van a matar, es totalmente legal y lícito hacer parodias de canciones sin necesidad de un permiso ”, dijo en el canal de Youtube de Henry Spencer.

