Defensoría del Pueblo ante retención a periodistas: “El uso de violencia es inaceptable”

Defensoría del Pueblo califica de inaceptable retención de periodistas en Cajamarca. Foto: Andina

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado al conocer la situación de los periodistas del programa Cuarto Poder que fueron retenidos a la fuerza por presuntos ronderos de la ciudad de Cajamarca con la finalidad de que se rectifiquen por el reportaje contra familiares de Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, la institución calificó de inaceptable el uso de violencia contra los hombres de prensa y por la forma de actuar de esta población.

“Exigimos la inmediata liberación de periodistas retenidos en Cajamarca. Uso de violencia es inaceptable en un Estado de derecho y conlleva responsabilidades penales. Estamos coordinando con la Fiscalía y la Policía Nacional acciones que garanticen integridad y libertad de periodistas ”, se lee en el mensaje de la institución en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, el último miércoles, se dio a conocer que dos trabajadores de la casa de televisión América, fueron retenidos a la fuerza por un grupo de presuntos ronderos, los mismos que obligaron al periodista Eduardo Quispe leer un comunicado ratificándose y señalando que todo " fue mentira” tras la emisión de un reportaje en donde se veía a la cuñada de Pedro Castillo ofreciendo obras de saneamiento.

Ante este hecho, América Televisión tuvo que cortar brevemente la transmisión de su programación habitual para cumplir con las exigencias de las rondas campesinas y no emitió todavía un pronunciamiento oficial por la situación de sus periodistas.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de (…) Paredes, quien (…) Fiscalía de la Nación, en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares ”, se escuchó decir a Quispe obligado por este grupo de personas que le quitaron su libertad.

Además, la Defensoría del Pueblo también aseguró que al conversar con los comunicadores aseguraron que se encuentran bien, siendo atendidos para conocer el estado de su salud y emocional tras vivir esta mala experiencia.

Periodistas de América TV fueron secuestrados por rondas campesinas.

“Nos comunicamos con periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, quienes están bien de salud, viajando a Bambamarca. Nuestro personal mantiene frecuente contacto con ellos. Demandamos que hechos ocurridos sean investigados a profundidad. El estado debe garantizar la libertad de prensa, protegiendo a periodistas”, se lee en los tuits de la Defensoría.

Caso Yenifer Paredes

El último domingo, el dominical Cuarto Poder, reveló imágenes de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario Pedro Castillo, grabadas en setiembre de 2021, ofreciendo una obra de saneamiento en el centro poblado La Succha del distrito de San Miguel de la región de Cajamarca.

En el material presentado para la audiencia televisiva, la joven de 27 años aparece junto Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C. usando un chaleco con el nombre y logo de esa compañía proveedora del Estado.

Alcalde de Chadín confirma intervención de Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, en obra de saneamiento.

“Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto. Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito”, se les escucha decir al familiar directo del jefe del Estado.

“Días ya anteriores han venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía, eso me alegra, porque me hacen ahorrar tiempo para avanzar”, agregó la hermana de la primera dama, Liliana Paredes.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro del Interior asegura que no estuvo en riesgo la vida de periodistas retenidos en Cajamarca. | Video: América TV

SEGUIR LEYENDO