Andrea San Martín admite que no permite que Juan Víctor salga libremente con su hija

Andrea San Martín explica por qué no deja que Juan Víctor salga con su hija.

Andrea San Martín se encuentra envuelta en una nueva polémica, esto luego de sindicar a Juan Víctor Sánchez como el principal sospechoso de la filtración de unos chats que tuvo con el ‘Pato’ Quiñones, donde le insistía para que se vean cuando él llegara a Lima.

De acuerdo a la ‘ojiverde’, el papá de su segunda hija tenía acceso a su cuenta de iCloud, el cual se lo brindó hace dos años. Sin embargo, el extripulante de cabina salió al frente para defenderse y aseguró que él no tenía nada que ver con este tema.

Asimismo, Andrea San Martín se presentó en el programa Magaly Tv: La firme para hablar sobre este caso, admitiendo que tiene graves diferencias con Juan Víctor desde hace varios meses.

En conversación con un reportero de la ‘Urraca’, el joven emprendedor señaló que tiene prohibido salir con su hija, esto pese a que no existe un documento que diga que él no puede estar a solas con la menor.

Al respecto, la exmodelo señaló que el papá de su pequeño no tiene prohibido verla, pero que efectivamente es cierto que no puedo salir con ella de su casa, pues teme que se la lleve y no la vuelva a ver, además que Juan Víctor se encuentra en calidad de investigado en estos momentos.

“ Nadie le ha prohibido (ver a su hija) No está prohibido de verla. (¿Y por qué no puede llevársela a su casa?) Porque está en calidad de investigado […] el señor ha sido denunciado penalmente por Fiscalía por desobediencia a la autoridad ”, afirmó la influencer.

“(¿Por qué le impides llevarse a su hija?) Porque me muero de miedo con las amenazas diarias que me hace”, fue la otra respuesta que dio Andrea San Martín sobre el tema, causando sorpresa en Magaly Medina, quien no dudó en encararla.

Para la ‘Urraca’, la exchica reality debería de considerar dejar que su hija pase más tiempo al lado de su papá, pues ella también necesita estar al lado de su progenitor y el hermano mayor que tiene.

“ Acá los dos son un par de tóxicos, tóxicos totales, por algo no crían a su hija juntos. Yo que la UPE (Unidad de Protección Especial) del Ministerio de la Mujer debería hacerles a los dos, pruebas psicológicas y ver qué está pasando . Se necesitan que los dos bajen guardia y que realmente quieran arreglar el problema por el bien de su hija, dejar de ponerse denuncias”, indicó.

SALIÓ A DEFENDERSE EN REDES SOCIALES

Tras terminar la entrevista con Magaly Medina, Andrea San Martín salió a defenderse en las redes sociales tras las acusaciones que realizó Juan Víctor Sánchez en su contra, señalando que ella se encontraba dispuesta a llegar a un acuerdo con el papá de su hija, siempre y cuando hubiera un especialista de por medio.

“ No está prohibido de ver a la menor, lo que se ha prohibido es el externamiento por las miles de amenazas que yo he recibido. Yo como madre y cualquier madre que se le está amenazando, tiene miedo de no volver a su hija, por eso no puedo arriesgarme ”, comentó.

La exmodelo explicó por qué no permite que Juan Víctor Sánchez comparta con su hija fuera de casa.

