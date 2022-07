Anahí de Cárdenas emociona a sus fans con tierno video para su novio: “Mereces un amor bonito”

Anahí de Cárdenas dedica un mensaje a su novio. (Foto: Instagram)

La actriz y cantante Anahí de Cárdenas emocionó a sus fans al escribir una bella dedicatoria a su novio Elías Maya. La intérprete le agradeció por siempre darle alas para volar y por estar en las buenas y en las malas. Estas palabras fueron acompañadas con un tierno video.

Como se recuerda, la artista hizo público su romance en el 2020. En medio de su lucha contra el cáncer de mama, Anahí de Cárdenas dedicó unas palabras a la persona que estaba con ella siempre. Sin embargo, evitó etiquetar para cuidar su privacidad.

“A él no le gusta la cámara, pero está conmigo siempre. Me acompaña en todo, en mis buenos y en mis malos momentos, es mi roca, mi chico, mi todo. Te amo ”, escribió a inicios de 2020 en su Instagram.

Esta vez, la joven publicó un video donde se muestra junto a él y adjuntó una bella dedicatoria que emocionó a amigos y seguidores.

“Te mereces un amor bonito, que te acompañe en las buenas y en las malas. Que construya contigo, que te sume. Gracias mi vida por siempre darme alas para volar. Te amo”, escribió la joven sobre su futuro esposo.

Como se recuerda, en diciembre del 2021, mediante su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional compartió tiernas fotografías al lado de su pareja, quien le propuso matrimonio durante su viaje al balneario de Punta Sal. Anahí también lució su anillo de compromiso.

“¡Encuentren la diferencia! Creo que en la segunda foto se ve más… Tan feliz de compartir con ustedes este hito en mi vida. Gracias por acompañarme en las buenas y en las malas. Gracias por estar ahí. De parte de Elías y yo, les mandamos besos y abrazos”, escribió en su publicación aquel entonces.

Además, agregó etiquetas como “feliz”, “comprometida”, “amor”, “notición”, confirmando así una nueva etapa en su vida.

¿PLANES DE HIJOS?

En una entrevista para Infobae, Anahí de Cárdenas comentó que había llegado a congelar sus óvulos pero no los podía usar porque seguía en un tratamiento. Es por ello que esos planes aún tenían que esperar.

“No puedo usar mis óvulos todavía por un tiempo, porque sigo en tratamiento de tipo hormonal y que será por los siguientes cuatro años más. Durante ese tiempo no voy a poder usarlos pero si no fuera el caso, siempre puedo contratar un vientre de alquiler o adoptar, que no tendría ningún problema en hacerlo. Ahora no es el momento”, indicó en este momento.

Respecto al duro proceso que tuvo que pasar, donde resultó vencedora del cáncer, la joven indicó que su vida ha cambiado mucho desde ese entonces.

“Yo creo que lo que ha cambiado es mi significado de fortaleza. También el cómo soy y la vulnerabilidad porque antes trataba de ocultarla. Ha hecho que todo lo que estaba adentro salga y por más que todavía esté llena de inseguridades y mil cosas, ya no tengo miedo de mostrarlos. Más que sobreviviente del cáncer soy de la vida. A veces son situaciones límites como estas que nos ponen a prueba todo. Desde afuera vemos y creemos que esto es lo que cambio todo pero yo lo veo como la gotita que derramó el vaso que logró que todo cambie”, señaló.

