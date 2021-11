Anahí de Cárdenas: " Ya no tengo miedo de mostrar mis inseguridades” | ENTREVISTA

Actriz peruana que superó el cáncer y ahora lucha por las mujeres. (Foto: Instagram)

Anahí de Cárdenas es una actriz, modelo, cantante y bailarina de 38 años que incursionó en el mundo del arte desde los 15 años cuando se inscribió a clases de ballet y empezó a participar en comerciales de televisión.

Su debut como actriz fue en el 2006 y no paró hasta llegar a la pantalla grande. La artista nacional ha protagonizado múltiples personajes en distintas series y películas que la ayudaron a ganar experiencia para seguir en lo que más ama, la actuación.

Su última aparición en la televisión fue en la temporada siete de El artista del año, donde llegó hasta la final pero no logró el triunfo. Su participación se dio luego de pasar por una de las batallas más grandes de su vida pues en 2019 fue diagnosticada con cáncer de mama.

Infobae conversó en la actriz para saber más sobre el proceso que atravesó con la enfermedad y, además, conocer mayores detalles de su faceta como escritora y futura cantante.

¿Qué significa para ti el #FuckCancer?

El hashtag fue desde que me diagnosticaron. Fue lo primero que salió de mi cuerpo “Fuck Cáncer” y vi que era un hashtag que ya estaba. No es que yo lo haya inventado y de hecho tiene millones de veces que se ha escrito. Como todo este proceso empezó en redes, quise ponerle #FuckCancer porque me parecía lo más apropiado.

¿Cómo nació la idea del libro?

La idea del libro no fue hasta que me escribieron de la editorial a decirme que les parecía interesante hacer un recopilado de mis post de Instagram donde contaba acerca de la enfermedad y que sea a manera de diario, que es algo que siempre he hecho desde muy chica.

Les conté que estaba escribiendo y a partir de ese momento fue que empecé a hacerlo a consciencia, a sabiendas que se iba a publicar. Ha sido un proceso complejo pero quedaron contentos con el resultado y ahí está.

Foto: Instagram

Las redes sociales han sido tu gran aliado en todo este proceso, ¿cómo surge esta complicidad entre ustedes?

Yo vengo trabajando con mis redes hace un montón de tiempo pero a raíz de Instagram, mi trabajo en redes sociales ha ido tomando más forma. Me comunico de manera abierta con las personas que buenamente me siguen y se ha convertido casi como un diario.

En un mundo tan digitalizado es una manera de encontrar nuestros pares en gustos específicos creo, y la manera de comunicarnos ha cambiado.

¿Qué hiciste cuando se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp?

A mi lo que más me costó fue el WhatsApp te soy sincera, por el Instagram y Facebook no me preocupé. El WhatsApp es mi medio de comunicarme con el resto del mundo. Pocas veces agarro el teléfono y llamo a alguien y ese día no entendía nada. Tuve que estar llamando como todo el mundo.

Estamos tan acostumbrados que todo sea tan inmediato porque sino nadie se hubiera dado cuenta. Ahí vemos que tan dependiente somos. Yo me enteré después porque no entraban los mensajes de WhatsApp y hasta reinicié el router.

Es un hecho que existe una antes y después del cáncer en tu vida, ¿cómo era antes Anahí de Cárdenas?

Yo creo que lo que ha cambiado es mi significado de fortaleza. También el cómo soy y la vulnerabilidad porque antes trataba de ocultarla. Ha hecho que todo lo que estaba adentro salga y por más que todavía esté llena de inseguridades y mil cosas, ya no tengo miedo de mostrarlos.

¿Qué viene a tu mente cuando te llaman “sobreviviente del cáncer”?

Más que sobreviviente del cáncer soy de la vida. A veces son situaciones límites como estas que nos ponen a prueba todo. Desde afuera vemos y creemos que esto es lo que cambio todo pero yo lo veo como la gotita que derramó el vaso que logró que todo cambie.

También venía yo batallando por muchos años con mi salud mental y tuve que armarme de valor todos los días para levantarme de la cama y seguir adelante. Eso fue lo que me ayudó a decir: ¿Quieres estar viva de verdad?. Es contradictorio pero yo lo veo como seguir adelante.

Foto: Instagram

¿Qué quisiste transmitir al mostrar tu cicatriz y contar todo el proceso que atravesaste?

Yo creo que gran parte de lo que he aprendido es a no esconder mi vulnerabilidad y creo que esa es la fortaleza más grande que uno puede tener, el lograr mostrarse tal cual es. Creo que resulta fácil quedar herido o que lo hieran pero ahí recae la fortaleza en levantarse.

Ese es el gran aprendizaje que tengo sobre esa etapa y que es necesario hacerse de un grupo, ya sea de familia o amigos para contar el problema que uno tenga, el mío fue el cáncer pero otra persona puede pasar por otra cosa. Siempre está bueno conversar con alguien y que escuchen sin dar juicio.

¿Nunca le diste una pausa a tu trabajo?

En realidad, fue a medias porque el trabajar a mi me hace sentir útil y que tengo algo por el que debo seguir avanzando. Necesito siempre tener metas, así sean a largo plazo y esa es mi manera de evolucionar y seguir avanzando hacía adelante.

El libro fue uno de ellos porque era algo que venía haciendo y se volvió algo mucho más concreto. Poco a poco me empecé a sentir mejor y otras cosas fueron tomando mi atención con otras metas. Nunca dejé realmente de trabajar sino que baje el ritmo cuando estaba con quimioterapia.

LOS DESEOS DE SER MADRE Y ESPOSA

En una entrevista comentaste que llegaste a congelar tus óvulos, ¿te has puesto un plazo de cuándo quieres ser madre?

No puedo usar mis óvulos todavía por un tiempo, porque sigo en tratamiento de tipo hormonal y que será por los siguientes cuatro años más. Durante ese tiempo no voy a poder usarlos pero si no fuera el caso, siempre puedo contratar un vientre de alquiler o adoptar, que no tendría ningún problema en hacerlo. Ahora no es el momento.

Tu novio ha sido uno de tus soportes en este camino, ¿has pensado volver a casarte?

Sí, creo que es algo que se conversa y más cuando tienes una cantidad de tiempo de relación y empiezas a mirar a futuro como cuándo, cómo o dónde sería. Son cosas bonitas y románticas que uno conversa pero fecha no hay.

Anahí de Cárdenas y su pareja. (Foto:Captura - Instagram)

PLANES A FUTURO

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

Regreso al teatro el 20 de noviembre, con cuatro funciones en el teatro Ricardo Palma. Ya se acabaron las entradas y estoy fascinada. Hemos abierto una función más en la Peña del Carajo para el 16 de diciembre.

Tengo otra obra de teatro en febrero del próximo año y voy a lanzar música ahorita. El 17 de noviembre estreno mi primera canción pop, que es movida y para bailar. No puedo revelar el nombre aún porque sino le malogro el plan de marketing a mi equipo.

Cuéntame sobre “Previene Perú”

Nace en mayo del 2020, porque quería retribuirle a las personas todo el soporte que había recibido durante mi enfermedad. La misión es enseñar acerca de la prevención del cáncer. Es importante conocer nuestro cuerpo de tal manera que, cuando veamos un cambio aunque sea mínimo, hagamos algo.

Yo descubrí que tenía cáncer con un autoexamen y creo que el gran éxito de mi recuperación es que lo encontré a tiempo. Previene Perú busca enseñarle a las mujeres a cómo hacerse autoexámenes y brindamos terapias psicológicas porque es sumamente necesario en este proceso.

¿Qué le puedes decir a las las personas que están iniciando este proceso?

Les diría que pregunten todo, que no tengan vergüenza ni miedo. Es un camino difícil pero no imposible, somos muchos los que lo hemos logrado y no tiene que ser diferente para ellos. Esta bien caerse, sentirse mal y estar triste pero hay que ponernos plazos para esos.

En un cuerpo que está con buen ánimo, la medicina funciona mejor. Como paciente te digo que funciona mejor la medicina en un cuerpo que está dispuesta a recibirla que un cuerpo que no, es como un estado mental. Mucha fortaleza y si yo pude, ustedes pueden.

