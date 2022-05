Pancho Rodríguez asegura que excongresista impide su regreso al Perú por Yahaira Plasencia

Pancho Rodríguez sigue sin poder ingresar al Perú. (Foto: Instagram)

No la pasa nada bien. Pancho Rodríguez sueña con regresar al Perú, país que lo acogió durante varios años y en el que logró hacer una carrera televisiva. Sin embargo, el chileno fue expulsado por Migraciones, esto debido a que no cumplió con el reglamento de conducta al ser un extranjero.

Luego de este capítulo, el exintegrante de Esto es Guerra apeló a la decisión de la entidad estatal y desde hace cuatro meses se encuentra esperando una respuesta, pues quiere saber si tendrá la oportunidad de volver o por lo contrario empezar a planear su nueva vida en Chile.

Cansado de esperar, Pancho Rodríguez se comunicó con Amor y Fuego para contar que detrás de su salida del Perú se encontraría un conocido excongresista, pues no le habría gustado para nada que él sea relacionado con una de las mujeres con las que habría estado saliendo.

En dicha entrevista, el modelo chileno contó que esta mujer con la que estaba saliendo, a quien no quiso identificar, le habría mentido y ocultado su romance con el político, por lo que le reclamó y estuvieron peleados durante dos semanas.

Pancho Rodríguez bastante indignado comentó que salir con esta mujer lo perjudicó de manera indirecta, pues jamás imaginó que el excongresista iba a usar sus influencias en Migraciones para que lo expulsen del Perú.

“ Esta chica no me mandó a sacar; sino (que) a mí, al no decirme que salía con otra persona, me metió en ese problema. Porque esta persona se la agarro conmigo ”, reveló el exchico reality, quien afirmó tener pruebas.

¿LA MUJER MISTERIOSA ES YAHAIRA PLASENCIA?

Sin pelos en la lengua, Rodrigo González le preguntó directamente a Pancho Rodríguez si estaba hablando de Yahaira Plasencia. El chileno no quiso afirmar ni desmentir que era la salsera, solo señaló que ya se ha iniciado una investigación.

En otro momento, el conductor de Amor y Fuego mencionó el nombre del excongresista Carlos Jaico, pero el modelo tampoco quiso confirmar si era de la persona que estaba hablando.

“ Me dijeron ten cuidado porque ella está saliendo con un político, yo me enteré y la encaré. Esta persona se hizo la ofendida, nos peleamos como dos semanas y después pasa el tiempo y ahí es cuando empieza a calzar todas las fichas”, comentó.

El chileno aseguró que un político está bloqueando su regreso al Perú debido a que estuvo saliendo con una mujer con el que Pancho Rodríguez fue relacionado.

