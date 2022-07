Josetty Hurtado se suma al viral de ‘Mi bebito fiu fiu’ y trolea a sus seguidores diciendo que ‘no le gusta’

Josetty Hurtado baila Mi bebito fiu fiu. (Foto: Composición)

Josetty Hurtado es una de las peruanas que se ha sumado al viral de ‘Mi bebito fiu fiu’ que se a convertido en todo un éxito en todas las redes sociales. La canción de Tito Silva ha dado la vuelta al mundo e incluso se convirtió en la canción más escuchada en Spotify, pero un día después fue retirada de la plataforma.

Es así que la hija de Andrés Hurtado usó su cuenta de Instagram para compartir el video que grabó con el divertido hit hecho en Perú. Fiel a su estilo, usó curiosas frases para demostrar que también es una seguidora del tema.

En la descripción de su video se lee: “Que asco la canción de ‘Mi bebito fiu fiu’”, mientras se encuentra frente a un espejo hablando de la canción. Segundos después, cuando el tema inicia, se pone a bailar y se lee: “Yo, por dentro cantándola”.

Evidentemente, este video se trata del trend de moda en el que los usuarios simulan que no les gusta ‘Mi bebito fiu fiu’, pero terminan cayendo ante el pegajoso ritmo y letra del tema. De inmediato los usuarios reaccionaron.

El video cuenta con más de 108 mil reproducciones y más de 4 mil me gusta. Rápidamente, sus seguidores se mostraron contentos con esta publicación y escribieron. “Tal cual”, “Confirmo”, “Imposible resistirse”, “jajaja yo estoy igual, preparando los cupcakes de: mi bebito fiu fiu”, “Mis hijos en este momento”, “Es muy pegajosa”, fueron los comentarios de la red social.

MI BEBITO FIU FIU FUE RETIRADO DE SPOTIFY

El último martes 5 de julio los usuarios evidenciaron que la canción de Tito Silva había sido retirada de Spotify de un momento a otro. Incluso, un día antes se había convertido en la número 1 del top viral global de la plataforma.

Como se conoce, ‘Mi bebito fiu fiu’ es una parodia que se realizó a base de la canción ‘Stan’ de Dido ft Eminem, pero la letra es una inspiración por la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra con Zully Pinchi.

Todo parece indicar que, sería por los derechos de autor que la canción fue retirada de la plataforma. Sin embargo, en otro momento Tito Silva se refirió a este tema y aseguró que siempre estaba pendiente de qué puede poner y que no para evitar problemas legales, incluso se asesoraba al respecto.

Además, en conversación con Henry Spencer, reveló que al ser una parodia no tendría nada de ilegal contra Eminem. “Hay un tema de los derechos de Eminem. Nosotros sabemos que detrás hay un tema que estamos agarrando una canción que ya existe y es conocida, que se llama ‘Stan’, pero es una parodia y, según las leyes, espero no estar equivocado, porque sino ahí me van a matar, es totalmente legal y lícito hacer parodias de canciones sin necesidad de un permiso”, comentó en el mencionado espacio.

