Gino Peruzzi fue oficializado como jugador ‘blanquiazul’: “Arriba Alianza Lima toda la vida”

El lateral derecho llega procedente del San Lorenzo de Almagro. VIDEO: Alianza Lima.

Finalmente, Gino Peruzzi fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima de cara a lo que resta del año. El argentino, quien llega para reforzar la banda derecha, estampó su firma este martes y el contrato es hasta finales del 2023. Este miércoles fue oficializado con un video a través de las redes sociales del club y podrá debutar este fin de semana en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

“Arriba Alianza toda la vida” , dice el argentino en el contenido multimedia publicado. El futbolista de 30 años llega procedente de San Lorenzo de Almagro, donde sumó pocos minutos en los últimos meses por un problema contractual con el club. Sin embargo, llega pleno a nivel físico y no tuvo inconvenientes para pasar los exámenes médicos.

En la presente temporada solo ha sumado 362 minutos en el terreno de juego en cinco partidos jugados. No aportó con goles ni asistencias y tampoco recibió tarjetas. Es un futbolista que pasa con criterio al ataque y cuida bien su zona. Según informa la página de estadísticas SofaScore, su debilidad es la indisciplina.

El próximo partido de Alianza Lima se dará este domingo 10 de julio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) ante Atlético Grau. Los ‘blanquiazules’ tendrán la difícil tarea de jugar en el intenso calor de Piura y allí puede ser el debut del argentino Gino Peruzzi si así lo requiere el estratega Carlos Bustos. Recordemos que en su posició se ha venido desempeñando Yordi Vílchez.

El delantero de Boca Peruzzi festeja el gol que le convirtio a Banfield.

PERUZZI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Gino Peruzzi tiene pasado con la selección de Argentina con un total de cinco compromisos. El lateral derecho fue llamado para disputar dos amistosos internacionales frente Brasil (una victoria y una derrota), dos partidos de Eliminatorias Brasil 2014 (dos empates) y Eliminatorias Rusia 2018 (victoria sobre Colombia de visita). Salvo el último cotejo ante los ‘cefeteros’, el futbolista jugó los 90 minutos en los demás compromisos.

Gino Peruzzi ante Jefferson Montero por Eliminatorias Brasil 2014.

REBAGLIATI CALIFICÓ COMO ESPECTACULAR SU LLEGADA

Diego Rebagliati se refirió recientemente a la llegada de Gino Peruzzi al fútbol peruano. El analista deportivo calificó como espectacular que el lateral derecho juegue en la Liga 1 y que esto debe replicarse en otros clubes.

“A mí lo de Peruzzi me parece espectacular, como premisa. En el fútbol argentino hoy en día hay oportunidades... Peruzzi está en conflicto con San Lorenzo, por eso no está jugando, hay una deuda grande. Es un jugador vigente y con un nombre;. Ha jugado en Italia, ha jugado en Boca Juniors. Es un puesto en el que normalmente los equipos peruanos no se refuerzan y con un buen lateral haces diferencia. Es un lateral ofensivo, comprobado”, comentó en el programa Al Ángulo.

El comentarista deportivo apobró la llegada del lateral derecho, quien ya culminó contrato con San Lonrezo de Argentina.

