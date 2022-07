Gerente general de la Liga 1 ofreció disculpas a Melgar y se comprometió a entregar nuevo trofeo

Víctor Villavicencio también se comprometió a entregar un nuevo trofeo para el ganador del Torneo Apertura. VIDEO: Willax Deportes.

El trofeo entregado a FBC Melgar por consagrarse ganador del Torneo Apertura 2022 fue una verguenza. Antes de culminar con todas las celebraciones, algunas letras del plato se habían despegado y rápidamente se logró ver por las pfotos publicadas por los jugadores en sus redes sociales. Este inconveniente fue motivo de duras críticas hacia la organización de la Liga 1, pero Víctor Villavicencio, gerente general del torneo, ofreció disculpas y se comprometió a entregar uno nuevo. Además, calificó de “papelón” lo sucedido.

“Nos pasó un contratiempo con el plato. En realidad, es el mismo plato que nosotros entregamos a los clubes desde el 2019, son trabajados con el mismo proveedor. Es el plato con el que hemos premiado a Binacional, Ayacucho FC, Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal. Hubo un nuevo diseño, que lo elaboró marketing inspirándose en la liga holandesa y, en este nuevo diseño, lamentablemente el proveedor nos entregó con letras que visiblemente podían salirse al mínimo sacudón con la euforia normal de una celebración de un torneo”, comentó el directivo en conversación con Willax Deportes.

Además, calificó de “papelón” el hecho y se encargará de entregar uno nuevo. “La pudimos ver recién el jueves que lo habían entregado. Hablé con gente de Melgar como Edgar Villamarín y Bernardo Cuesta previo a la premiación, les expliqué, les ofrecí las disculpas de parte de la FPF, lo entendieron y obviamente hemos tomado cartas en el asunto para personalmente enviarles el nuevo plato. Es vergonzoso, es un papelón, sin dudas. Creo que no hay excusas, ninguna. Lo único es ofrecerles las disculpas del caso”, resaltó.

Melgar se coronó como ganador del Torneo Apertura luego de empatar 0-0 ante Alianza Atlético de Sullana en el estadio Melanio Coloma de Piura. Los dirigidos por Néstor Lorenzo obtuvieron un punto de diferencia sobre Sport Huancayo y eso los adjudicó como los mejores de este primer campeonato del año. Claramente los ‘rojinegros’ fueron los mejores a pesar de disputar la Copa Sudamericana a la par.

Melgar recibió un trofeo en mal estado tras ganar el Apertura.

QUEJAS POR EL TROFEO

Si bien los jugadores del elenco ‘characato’ no reclamaron de forma airada por el estado del plato, pero si se refirieron al percance. El lateral Alejandro Ramos tuvo una entrevista con radio Ovación y contó qué pasó. “Desde que alzamos el plato ya no habían tres letras. Ya lo estaba agarrando con cuidado”.

Exfutbolistas no dudaron en ser duros con la Liga 1. “Yo me rio porque eso es una vergüenza. Si ese plato nos daban a nosotros en el 2004 o 2005 cuando ganamos, se lo tirábamos por la cabeza porque yo estoy seguro que Lugo, Ibáñez, Bazalar, Carty y todo ese equipo se lo tira por la cabeza. No te pueden dar un plato así. ¿Con qué pegaron las letras?”, sostuvo Sergio Ibarra.

El periodista Eddie Fleischman fue irónico a través de su cuenta de Twitter. “Así quedó el trofeo feo que le dieron a Melgar por ganar el Apertura. A imagen y semejanza de la FPF, resultó ser una baratija. Vergonzoso como se deshizo. ¿No había para más? Ah sorry, tenían que viajar 25 dirigentes a Barcelona y Qatar. Eso explica todo”.

