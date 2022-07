La Liga 1 pidió disculpas a Melgar por entregar el trofeo del Torneo Apertura en mal estado

Melgar recibió un trofeo en mal estado tras ganar el Apertura.

El trofeo que recibió Melgar por ganar el Torneo Apertura se volvió tendencia en las redes sociales. Apenas había comenzado la celebración del ‘Dominó' y el plato ya no tenía las letras. Esto causó que la Liga 1 sea muy criticada, la cual un día después se pronunció sobre el incidente y pidió disculpas a los arequipeños.

“La Liga de Fútbol Profesional (LFP) felicita al club FBC Melgar por ser el ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022. También informa a la opinión pública que se comunicó oportunamente y previo a la premiación con la directiva y capitán del club arequipeño, presentando las disculpas del caso y las explicaciones pertinentes por el desperfecto ocurrido con el trofeo”, se puede leer en el primer párrafo del documento.

“Desafortunadamente el proveedor con el que se viene trabajando desde el 2019 presentó una reciente mala ejecución del producto y seremos rigurosos para asegurar que no se volverán a presentar este tipo de contingencias”, explicó la organización.

“La Liga de Fútbol Profesional lamenta profundamente lo sucedido el día de ayer, disculpándose también con la afición del club rojinegro, asimismo se le entregará al club FBC Melgar el plato en estado óptimo que le corresponde”, finalizó.

Foto: Twitter.

Pese al desperfecto, los jugadores de Melgar no dejaron que nada arruine su celebración. Primero, posaron de manera grupal con el trofeo y posteriormente comenzaron a tomarse fotos individualmente con el distintivo, dejando de lado que la frase “Apertura” estaba sin una letra.

El ‘León del Sur’ igualó 0-0 con Alianza Atlético en Sullana y se volvió inalcanzable en la tabla de posiciones por Sport Huancayo, quien había ganado a Sport Boys en Villa El Salvador. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se metieron a la historia del club al conseguir por primera vez el título del Apertura. Previamente solo habían podido consagrarse en el Clausura.

QUEJAS POR EL TROFEO

Si bien los jugadores del elenco ‘characato’ no reclamaron de forma airada por el estado del plato, pero si se refirieron al percance. El lateral Alejandro Ramos tuvo una entrevista con radio Ovación y contó qué pasó. “Desde que alzamos el plato ya no habían tres letras. Ya lo estaba agarrando con cuidado”.

Exfutbolistas no dudaron en ser duros con la Liga 1. “Yo me rio porque eso es una vergüenza. Si ese plato nos daban a nosotros en el 2004 o 2005 cuando ganamos, se lo tirábamos por la cabeza porque yo estoy seguro que Lugo, Ibáñez, Bazalar, Carty y todo ese equipo se lo tira por la cabeza. No te pueden dar un plato así. ¿Con qué pegaron las letras?”, sostuvo Sergio Ibarra.

