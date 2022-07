Claudio Pizarro: exleyendas del fútbol mundial hablaron sobre el partido de despedida del peruano

La despedida de Claudio Pizarro fue hablada por exleyendas del fútbol mundial. | Foto: Getty Images

Claudio Pizarro es, con seguridad, el futbolista más exitoso que ha tenido el Perú en el extranjero. Sus títulos en Alemania justifican este enunciado, sumado a que pasó por grandes clubes de Europa. Sin embargo, luego de que dejara el fútbol hace un par de años, dio a conoce sobre su partido de despedida, un tema del que hablaron excracks del balompié mundial.

Esto se llevó a cabo en Estados Unidos con motivo del compromiso de leyendas, el cual se desarrolló como parte del Daytona Soccer Fest el pasado domingo 3 de julio. Nombres como el de David Trezeguet, Patrick Kluivert, Javier Zanetti y Juan Sebastián Verón fueron algunos los que se hicieron presentes y se expresaron en conferencia de prensa acerca del homenaje al peruano

“Bueno, sobre la noticia de Claudio recién nos venimos a enterar”, aseguró Trezeguet. “Por el momento no estamos invitados”, añadió. Otro de los que también tuvo palabras fue la ‘Bruja’ Verón, quien dijo que el exBayern Múnich tendría que llamarlos. “Nos tendría que invitar”, habló entre risas, a la par del holandés. Por su parte, el ‘Pupi’ Zanetti fue más allá e incitó al ‘Bombardero de los Andes’ para que les haga llegar la invitación. “Aprovechamos el espacio para decirle que nos invite” , agregó, tomando el comentario como broma.

David Trezeguet, Javier Zanetti y Juan Sebastián Verón hablaron sobre la despedida del exdelantero peruano. | Video: Alonso Inca

DETALLES E INVITADOS PARA LA DESPEDIDA

El excapitán de la selección nacional dio a conocer que el sábado 24 de setiembre jugará un duelo amistoso en homenaje a la despedida que no pudo realizar el mismo 2020 por cuestiones de la pandemia del COVID-19.

El escenario será el estadio Weserstadion del Werder Bremen, su exequipo. Precisamente, ese será uno de los cuadros presentes, al igual que uno del Bayern Múnich y otro con jugadores con los que compartió durante sus más de 20 años de carrera como profesional.

El mismo Pizarro dio una conferencia de prensa e indicó algunos detalles del cotejo. “Es normal que las despedidas sean emotivas. Habrá muchos amigos y, por supuesto, aficionados. Serán tres equipos y se jugarán tres partidos de 30 minutos”, declaró.

Del mismo modo, confirmó que hizo una invitación a algunos entrenadores y futbolistas con los que compartió. “Thomas Schaaf, Torsten Frings, Ailton, Dieter Eilts, Clemens Fritz y Frank Baumann, si todavía puede jugar, están ahí. Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes y Pep Guardiola siguen siendo solicitados como entrenadores. Todavía estoy esperando una respuesta de él”, agregó.

Cabe mencionar, que el exAlianza Lima se mantiene en forma a pesar de que a nivel profesional se retiró de las canchas. De hecho, en la misma conferencia de prensa confesó que entrena entre cuatro a cinco veces por semana, además de ser un recurrente en las prácticas del golf. A propósito, se le vio con Thomas Muller, atacante de la selección de Alemania y del conjunto ‘bávaro’ en el Abierto Internacional BMW, donde pudieron realizar algunos golpeos a la pequeña bola de este deporte.

PIZARRO PRESENTE EN EL DAYTONA SOCCER FEST

Como se mencionó líneas arriba, el ‘14′ fue partícipe de un amistoso en Nortamérica junto a los futbolistas previamente referidos. El partido era entre las Leyendas de América con las Leyendas de Europa. En ese sentido, el exartillero compartió equipo con Darío Sala, Javier Mascherano, Augusto Fernández, Naldo, Fred, Kleberson, Jermain Jones, Marco Etcheverry, Juan Pablo Ángel, Carlos Pavón, entre otros más. El resultado fue un 4-2 a favor de los americanos.

“Fue algo muy divertido y muy agradable. Hicimos esto para ayudar a un amigo. Creo que la mayoría de las leyendas que se juntaron pudimos compartir un campo. No he podido jugar con ellos anteriormente, pero es un placer jugar con el ‘Diablo’ Etcheverry y con la mayoría de los jugadores: Kluivert, etc. Poder compartir con ellos ha sido algo especial y para la gente que ha venido también muy bonito”, habló sobre este duelo.

Mejores jugadas del exfutbolista en el amistoso que se jugó por el Daytona Soccer Fest. | Video: Producto Peruano

