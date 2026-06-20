Cáncer de cuello uterino: pruebas gratuitas disponibles en el Minsa

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En el Perú, el cáncer de cuello uterino continúa siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres, a pesar de ser una enfermedad altamente prevenible. El Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado sus campañas de despistaje gratuito con el objetivo de cerrar la brecha de diagnóstico oportuno y reducir la mortalidad asociada a este tipo de cáncer.

La importancia de la detección temprana radica en que la enfermedad puede desarrollarse sin presentar síntomas durante años. Cuando los signos aparecen, muchas veces el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que complica el tratamiento y reduce las probabilidades de curación. Por ello, el acceso a pruebas gratuitas se convierte en una herramienta clave de salud pública.

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En este contexto, el MINSA ha reforzado su estrategia preventiva a nivel nacional, ampliando la cobertura de pruebas ginecológicas como el Papanicolaou, la inspección visual con ácido acético (IVAA) y las pruebas moleculares para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causa del cáncer de cuello uterino.

Vacunación del VPH en ambos géneros podría ser clave contra el cáncer uterino - crédito www.freepik.es

Las alarmantes cifras del cáncer de cuello uterino en el Perú y la importancia de la prevención

El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en el país. Solo en 2025, más de 40.800 peruanos fallecieron a causa de distintos tipos de cáncer, de acuerdo con el Observatorio Oncológico de la Fundación Peruana de Cáncer, lo que equivale a alrededor de 3.000 muertes mensuales. La plataforma también precisó que, en mujeres, el cáncer de cuello uterino figura entre los diagnósticos de mayor impacto por mortalidad.

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El Minsa remarcó que se trata de una enfermedad prevenible y que puede curarse si se detecta y se trata oportunamente. Además, advirtió que el Virus del Papiloma Humano (VPH) puede permanecer sin síntomas durante años y que una infección persistente puede derivar en cáncer de cuello uterino, con signos que recién aparecen en etapas avanzadas.

En el país, el Minsa señaló que cada día 13 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y siete fallecen por esta enfermedad. Entre los signos o síntomas que podrían alertar figuran el sangrado vaginal, la secreción vaginal inusual, el dolor durante las relaciones sexuales y el dolor en la región pélvica.

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Colombia se une al Consorcio Global de VPH para erradicar el cáncer de cuello uterino - crédito www.freepik.es

El programa del Minsa para el despistaje ginecológico gratuito a nivel nacional

El Minsa informó que solo tres de cada diez peruanos se realizan chequeos preventivos de forma regular, lo que limita la detección temprana de enfermedades que avanzan en silencio, incluidos distintos tipos de cáncer.

Como respuesta, el sector viene impulsando campañas y estrategias orientadas al cuidado integral por etapas de vida. En ese marco, destacó la implementación de la Ruta de la Salud “Prevenir es Vivir”, un modelo de atención preventiva permanente en el primer nivel de atención del Minsa, enfocado en detectar enfermedades a tiempo y garantizar el seguimiento continuo de pacientes.

El programa está dirigido a toda la población a lo largo del ciclo de vida, con el objetivo de promover evaluaciones periódicas, identificar factores de riesgo y reducir complicaciones, discapacidad y mortalidad asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles.

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El Ministerio de Salud (Minsa) inicia desde este domingo 23 de marzo la campaña gratuita “Unidos por lo único” a fin de promover la vacunación contra el virus papiloma humano (VPH). Foto: Andina

Centros de salud, hospitales y campañas itinerantes habilitadas para las tomas de muestra

Las pruebas de descarte se realizan en establecimientos de salud del Minsa a nivel nacional, dentro de acciones y campañas de despistaje orientadas a ampliar la cobertura de atención preventiva.

En campañas específicas, el Minsa informó que se incluyeron pruebas gratuitas de Papanicolaou, test molecular de VPH y otras evaluaciones preventivas. La atención busca facilitar el acceso a exámenes para personas asintomáticas, es decir, que no presentan molestias, pero requieren descartar riesgos o detectar lesiones tempranas.

Para orientación, el Minsa pone a disposición la Línea 113 Salud, un servicio gratuito de información y consejería médica que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, con indicaciones sobre prevención, síntomas, ubicación de establecimientos y acceso a servicios.

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La OMS subraya la importancia de la inmunización, la educación sanitaria y la vigilancia médica para reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino a nivel global. (Cortesía: Infosalus)

Los requisitos indispensables: Llevar DNI, edades de cobertura y preparación previa

Para acceder a chequeos preventivos en el Minsa, se requiere la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El acceso es gratuito en la mayoría de casos para afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).

Sobre población de mayor riesgo, el Minsa señala que las mujeres mayores de 30 años son las más propensas a desarrollar esta enfermedad. Además, recomienda mantener controles periódicos y no postergar la evaluación incluso si no hay síntomas.

Entre los signos o síntomas que podrían asociarse a cáncer de cuello uterino, el Minsa menciona sangrado vaginal, secreción vaginal inusual, dolor durante las relaciones sexuales y dolor en la región pélvica. Ante sangrado vaginal que se considere no normal, indicó consultar al médico y acudir al establecimiento de salud más cercano si los síntomas persisten por dos semanas o más.

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El circuito de atención integral en caso de obtener un resultado positivo en el despistaje

El Minsa sostiene que el cáncer de cuello uterino puede curarse si se detecta y se trata oportunamente, y remarca que cuando el cáncer se identifica a tiempo el tratamiento resulta mucho más eficaz.

En el país, el Minsa cuenta con tres pruebas disponibles y gratuitas para la detección temprana: la detección molecular del VPH (pruebas moleculares), la inspección visual con ácido acético (IVAA) y la citología cervicouterina (Papanicolaou). Estos exámenes forman parte del enfoque de tamizaje para detectar a tiempo alteraciones que requieren evaluación y manejo clínico.

Vacuna contra el virus del papiloma humano previene neoplasia y detección precoz permite curar la enfermedad. | Foto: Agencia Andina

La recomendación del sector es no esperar a que aparezcan síntomas, debido a que el VPH puede pasar desapercibido durante años sin una detección oportuna y, cuando la infección es persistente, puede evidenciar síntomas recién en etapas avanzadas.

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