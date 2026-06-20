Día del Padre 2026: actividades gratuitas, trivias mundialistas y premios para celebrar este domingo 21 de junio

Un padre de familia juega a la pelota en un club metropolitano de Lima un día domingo del año 2024. (Andina)

Este domingo 21 de junio, el Día del Padre y la fiebre del Mundial 2026 se unen en Lima y varias regiones del país, con una agenda llena de actividades gratuitas, concursos, trivias y experiencias temáticas para que cada familia celebre a papá de una forma distinta y memorable.

Centros comerciales como La Rambla, MegaPlaza y Mall Aventura preparan eventos para grandes y chicos, invitando a compartir juegos, premios y el ambiente futbolero que marca la temporada.

En un contexto donde la economía familiar sigue siendo una preocupación, las propuestas sin costo ganan protagonismo. “La figura eres tú”, la campaña de La Rambla inspirada en el Mundial, busca que padres, hijos y amigos compartan actividades que van más allá del simple homenaje. Los organizadores destacan que el objetivo es “crear recuerdos especiales y acercar a las familias” en una fecha tan significativa.

PUBLICIDAD

La pasión por el fútbol se convierte en el hilo conductor de la jornada. Desde competencias de metegol y trivias, hasta la oportunidad de crear una figurita personalizada al estilo del álbum del Mundial, cada actividad está pensada para que papás e hijos vivan el deporte y la celebración juntos.

Las sedes de Mall Aventura y MegaPlaza también se suman con propuestas para quienes buscan una alternativa diferente:

Foto: Accep

Actividades gratuitas para papá: conoce la agenda completa

A continuación, se detallan las principales propuestas gratuitas para el Día del Padre en Lima y otras ciudades, con opciones para todos los gustos:

La Rambla

El 20 de junio, la sede San Borja invita a participar en la dinámica de pelotas sorpresa , donde los asistentes podrán ganar premios y regalos.

El 21 de junio, ambas sedes ofrecen una experiencia fotográfica : padres e hijos podrán llevarse una foto especial de recuerdo.

El 27 de junio, en San Borja, se realizará “Foto Figurita”, actividad en la que cada familia podrá crear su propia figurita personalizada e integrarla a un álbum gigante.

El 28 de junio, La Rambla Brasil presenta una comparsa mundialista como parte de la campaña “La figura eres tú”, con la presencia de reconocidos periodistas deportivos.

Mall Aventura

En Santa Anita, los días 20 y 27 de junio se desarrollarán las dinámicas Mete Gol y fulbito de mesa el 21 y 28 de junio, donde se entregarán premios de hasta S/ 200 a los ganadores.

En Iquitos, el 26 de junio habrá una sesión fotográfica con un jugador mundialista; el 29 se organiza un intercambio de figuritas del álbum oficial.

Las sedes de Santa Anita, Chiclayo e Iquitos tendrán batucadas temáticas, trivias futboleras, dinámicas con premios y transmisión de partidos en vivo.

MegaPlaza Independencia

El 20 de junio, el exarquero Chiquito Flores liderará una trivia futbolera y una competencia de metegol, enfrentando a los asistentes.

El 27 de junio, padres e hijos pueden participar en un intercambio de figuritas del Mundial junto a Tai Loy, pensado para coleccionistas de todas las edades.

Se transmitirá en vivo cada jornada del Mundial, consolidando el centro comercial como punto de encuentro para la afición.