Kevin Borjas le arrebata el invicto a André Lima y vuelve a celebrar en la UFC: “Soy Lázaro, acabo de levantar de nuevo”

El ‘ Gallo Negro ’ está de vuelta. Kevin Borjas firmó una actuación sobresaliente sobre el octágono del UFC Apex en Las Vegas y venció al brasileño André Lima, quien llegaba invicto al combate. El peruano se mantuvo firme en su estrategia y conectó oportunamente ante la ofensiva constante de su contendiente.

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