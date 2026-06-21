Perú Deportes

Kevin Borjas le arrebata el invicto a André Lima y vuelve a celebrar en la UFC: “Soy Lázaro, acabo de levantar de nuevo”

El ‘Gallo Negro’ firmó una actuación más que inteligente y siguió su plan de pelea al pie de la letra para regresar a la victoria en la promotora más aclamada del globo luego de dos derrotas al hilo

Guardar
Google icon
Kevin Borjas derrotó a André Lima en las tarjetas y volvió a celebrar en la UFC. Crédito: UFC en español.
Kevin Borjas derrotó a André Lima en las tarjetas y volvió a celebrar en la UFC. Crédito: UFC en español.

El ‘Gallo Negro’ está de vuelta. Kevin Borjas firmó una actuación sobresaliente sobre el octágono del UFC Apex en Las Vegas y venció al brasileño André Lima, quien llegaba invicto al combate. El peruano se mantuvo firme en su estrategia y conectó oportunamente ante la ofensiva constante de su contendiente.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Kevin BorjasAndré LimaUFCperu-deportes

Más Noticias

Ecuador vs Curazao EN VIVO 0-0: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador llega al estadio de Kansas City con la obligación de ganar y golear: la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut lo dejó sin puntos en el Grupo E, donde Alemania espera en la última fecha

Ecuador vs Curazao EN VIVO 0-0: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2

Alianza Lima disputará su segundo partido ante Carlos A. Mannucci este sábado 20 de junio. Conoce la ubicación de tu club favorito

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2

¿A qué hora ver el Ecuador vs Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

El Arrowhead Stadium de Kansas City será el escenario donde Ecuador y Curazao se verán las caras este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo 2026

¿A qué hora ver el Ecuador vs Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Este sábado 20 de junio, Alianza Lima visitará a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. Conoce cómo se desarrolla la jornada

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Gastón Bolaños regresa a la victoria en el UFC Vegas 119: los jueces le dieron el triunfo contra Michael Aswell

El deportista nacional conectó golpes importantes en los tres asaltos. ‘Dreamkiller’ dedicó este resultado a su padre, fallecido hace un año

Gastón Bolaños regresa a la victoria en el UFC Vegas 119: los jueces le dieron el triunfo contra Michael Aswell
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

“De 5 a 15 años de cárcel”: lo que arriesga Antauro Humala tras la denuncia de la Procuraduría, según excomandante de la PNP

Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

José Domingo Pérez seguirá en política si gana Keiko Fujimori: “Vamos a tener que hacerlo los que queremos democracia”

Rafael López Aliaga no descarta asumir como alcalde: “Luis Rubio me dijo que puede los 4 años, pero ya es voluntad de él”

ENTRETENIMIENTO

Padre de Mario Irivarren revela qué le escribió al exchico reality tras el ampay del yate en Argentina: “Bienvenido al club”

Padre de Mario Irivarren revela qué le escribió al exchico reality tras el ampay del yate en Argentina: “Bienvenido al club”

Laura Bozzo sorprende y perdona a Alejandro Toledo: “Borrón y cuenta nueva. Qué Dios lo bendiga”

Gianella Marquina reveló el sexo de su bebé con un tierno video y fotos: “Te esperamos, Tezza”

Gian Piero Díaz recuerda a Magaly Medina el ‘ampay’ que hizo pública su relación con su ahora esposa: “Su familia se enteró”

Laura Bozzo enfrenta a Eliane Karp tras pedido de clemencia para Alejandro Toledo: “Mi madre murió de depresión por tu culpa”

DEPORTES

Ecuador vs Curazao EN VIVO 0-0: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Ecuador vs Curazao EN VIVO 0-0: partido por la fecha 2 del Grupo E en el Mundial 2026

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2

¿A qué hora ver el Ecuador vs Curazao HOY? Horario del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Gastón Bolaños regresa a la victoria en el UFC Vegas 119: los jueces le dieron el triunfo contra Michael Aswell