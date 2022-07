Tiktoker argentina genera controversia al decir que el tema ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ es su creación

Tiktoker argentina asegura que creó Mi Bebito Fiu Fiu. (Foto: Composición)

Se generó una controversia. La canción Mi Bebito Fiu Fiu de Tito Silva está dando la vuelta al mundo y con ello miles de usuarios no dejan de corearla y crear divertidos videos en las redes sociales. Sin embargo, es TikTok la plataforma donde más alcance ha tenido sobre esta canción.

Es en esa red social que se ha creado toda una polémica con una joven argentina quien asegura ser la creadora del remix, incluso advierte que le han robado la letra, razón por la que se encuentra en busca de justicia.

En su perfil de Tiktok llamado @marivincenzi, la muchacha compartió un video en el que detalla que es la creadora de este éxito y exige justicia por el robo de su creación. Además, se anima a cantar un poco del tema, pese a que se equivoca con la letra original.

“Hola gente ¿cómo están? Nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero debido a que me robaron una canción que es Mi bebito Fiu Fiu, les vengo a mostrar que yo soy la cantante. La pista no era esa, alguien encontró mi audio y lo usó, les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”, comenta en un inicio.

Enseguida, canta el tema y finalmente agrega que espera justicia porque no está pasando un buen momento al haberle hurtado parte de su creatividad. “Gente por favor espero que se haga justicia. Yo la estoy pasando medio mal porque era mi canción. Ya sé que es media bizarra y todo lo que digan, yo quería que genere ese impacto justamente, pero qué sé yo. No me copa nada que me hayan robado, así que se haga justicia”, termina diciendo.

Este clip que tiene cuatro días de publicado ha alcanzado casi 8 millones de reproducciones y más de 430 mil me gusta en la red social. Sin embargo, diversos usuarios no aguantaron estas declaraciones y comenzaron a trolearla.

Pero, la canción se hizo en Perú porque un expresidente le mandó un mensaje a una chica”, “Dido y Eminem también exigen justicia”, “Ya mamita, te llamamos, no nos llames”, “Gente yo canté la de Billie Jean, pero también me la robó Michael Jackson”, “Yo soy Spiderman y quiero justicia”, “Yo canto Tití me preguntó y Bad Bunny me la robó”, fueron algunos de los comentarios sobre la joven.

Otros usuarios esperaban que dentro de la descripción del video estuviera el hashtag #humor para confirmar que solo se trata de una broma de la usuaria.

ASEGURA QUE SE ENAMORÓ DE VIZCARRA

En medio de las preguntas de los cibernautas, la joven ha respondido a más de uno para tratar de ‘confirmar’ que si es la verdadera creadora de Mi Bebito Fiu Fiu, aunque lo que es cierto es que le pertenece a Tito Silva.

Es por ello que, ante la afirmación que este video se había hecho en Perú por la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra hacia su esposa, Mariela aseguró que ella era quien se había enamorado del expresidente para así ‘confirmar su autoría’.

“La realidad es que yo soy como Marilyn Monroe de otra vida. Yo me enamoré del presidente de Perú y le dediqué esta canción. Ellos se adueñaron y se la apropiaron, me hackearon mi cuenta de iCloud, porque yo tenía la base ahí y el sonido ahí. Me la hackearon y sacaron el tema y yo me quedé con ganas de que me conozcan a mí. Me están robando fama, tiempo de vida, porque dedique mucho a esta canción y cosas mía, me parece una falta de respeto”, sentenció la joven.

