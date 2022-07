Magaly Medina defiende a su reportero de Aldo Miyashiro: “Con nosotros se pone gallito, que se tranquilice”

Magaly Medina enojada con Aldo Miyashiro por enfrentar a su reportero. (Foto: Composición)

En la última edición de Magaly TV La Firme, la conductora expuso cómo Aldo Miyashiro enfrentó a su reportero cuando le preguntó si ya había aprendido la lección. Como se recuerda, el actor regresó a las canchas de fútbol después de estar varios meses ausente tras el ampay que protagonizó con su exreportera Fiorella Retiz.

Este partido con su equipo Ocho Machos logró convocar a muchos de sus fans, además de la prensa. Aunque respondió las interrogantes de otros medios, la reacción que tuvo con el colaborador de Magaly Medina fue bastante inesperada.

El reportero de Magaly TV La Firme preguntó ‘si habría aprendido la lección’, a lo que Aldo Miyashiro no dudó en mirarlo a los ojos dejando ver su total molestia. Sin embargo, eso no fue todo, la figura de TV se le enfrentó e intentó provocarlo, al punto que tuvieron que detenerlo.

“A ver, ahí solo, pregúntame así.” , encaró Aldo Miyashiro al reportero, quien decidió no responder.

Aldo Miyashiro encara a reportero de Magaly Medina que le preguntó si había aprendido la lección. (Video: ATV)

LA RESPUESTA DE MAGALY MEDINA

Ante ello, la periodista no dudó en pedirle al conductor que se tranquilice y cuestionarle por qué decidió tomar esa actitud justamente con su reportero.

“Que se tranquile el Chino Miyashiro, que se tranquilice. Está bien que en América Televisión le haya dado su respaldo, no haya salido del trabajo, ya volvió con su programa de YouTube, claro ahora tiene actores, ya no a sus Fiorellas que eran sus imprescindibles acompañantes durante mucho tiempo. Nosotros vimos que terminaban de jugar su pichanga y en lugar de ir a sus casas, Óscar del Portal y Aldo Miyashiro, se iban a la sede de la productora que ellos tienen llevando su chela y seguían la celebración por ahí. Hasta que los descubrimos haciendo lo que todos vieron”, indicó Magaly Medina.

“Ahora (que pasó el tiempo) las cosas retornan a su lugar, y él se siente casi casi una estrella, lo sacan con seguridad, su índice de popularidad parece haber aumentado, porque en este país, los hombres que sacan la vuelta es para darles una estrellita en la frente, el machismo que impera en nuestra sociedad, siempre va a aplaudir al hombre mujeriego, a la mujer no. La mujer no puede, ella tiene que ser santa, pura, casi divina. Miren cómo lo aplauden, no pasó nada (tras el ampay)”, acotó.

“CUÁL ES EL PROBLEMA CON NOSOTROS”

Magaly Medina especuló que la reacción de Miyashiro se debería al ampay que difundió el programa de ATV, donde se le ve en besos y abrazos con Fiorella Retiz.

“A nosotros se nos pone gallito, cuál es el problema. Nosotros lo único que hicimos fue evidenciar una situación que ya parece se conocía muchísimo (el ampay), pero claro, nadie lo había grabado. Ahí se le pone gallito al reportero del programa que le hace solo un comentario. M iren al costado, la gente siguiéndolo, es casi casi un héroe nacional. El haber sido un pillo, el haber demostrado que tiene calle, que se la estaba haciendo a su mujer, porque su mujer estaba durmiendo en casa, y él hacía de su vida una fiesta permanente, eso es en nuestro país es motivo de aplauso. Estamos en un país machista, se aplaude la infidelidad, aunque se condene públicamente pero se le aplaude”, concluyó.

Magaly Medina defiende a su reportero de Aldo Miyashiro. La conductora de TV le pidió que se tranquilice. (Video: ATV)

