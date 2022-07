Rodrigo González se defiende y responde a Magaly Medina: “Tú pareces la abogada del ‘Gato’ Cuba”

Rodrigo González se defiende de las críticas. (Foto: Captura)

Rodrigo González no se quedó callado y se defendió ante la ola de críticas que recibió tras la última edición de su programa luego de decir que Melissa Paredes “esta vez no miente” tras ver el vídeo por el cual la denunciaron por extorsión y chantaje.

El conductor de Amor y Fuego se tomó unos minutos para dejar en claro que se refería a todo lo que ella dijo en el audio que se ha viralizado en los últimos días. Asimismo, no dudó en responderle a Magaly Medina.

Y es que, la conductora de Magaly TV La Firme señaló que Rodrigo González estaría haciendo de abogado de Melissa Paredes luego de que critique a Rodrigo Cuba por no querer ver el vídeo que presentó la exreina de belleza a la Fiscalía.

“No podemos salir y decir antes de la justicia y que los especialistas hagan su parte: ‘ella ha hecho esto, eso es una mentira, quítensela’. Hay gente que piensa que esa es una manera de hacer periodismo. Bueno, nosotros no nos ufanamos de ser periodistas, somos entretenedores y comunicadores. Lo que no podemos hacer es adelantarnos y sentenciar públicamente a una madre”, comenzó diciendo la figura de Willax TV.

Asimismo, se dirigió directamente a Magaly Medina asegurando que es ella quien estaría siendo abogada del futbolista y que juzga sin antes conocer lo que dictamine la justicia porque no conoce el contenido de la prueba emitida por la modelo.

“Hay que priorizar lo que dice una niña y eso es lo que dijimos, que ella no mentía al decir que había esa prueba de la niña que habló. Pero como la gente prejuzga y alucina situaciones que no son”, agregó.

“Todavía la Magaly dice ‘ahí el Rodrigo parece el abogado de Melissa Paredes’. Pero si la única que parece la abogada, defensora y la primera del Gato Cuba eres tú y no sabes de lo que estás hablando porque tú no haz visto el vídeo. Tú directamente ya te pusiste a pedir que le quiten la hija a su madre. ¿Quiénes somos nosotros de creernos con el poder, con el ego desmedido de estar por encima de la justicia?”, sentenció

Rodrigo González se defiende de las críticas y arremete contra Magaly Medina. (VIDEO: Willax TV)

MAGALY MEDINA NIEGA ESTAR A FAVOR DE RODRIGO CUBA

Magaly Medina respondió a las críticas debido a que un sector asegura que la conductora de espectáculos está tomando una posición a favor de Rodrigo Cuba en su enfrentamiento con Melissa Paredes, a quien denunció por chantaje y extorsión.

La popular ‘Urraca’ dejó en claro desde el primer momento que ella no sale a defender a nadie y que solo se encuentra a favor de la verdad, por lo que si se encuentra a favor del futbolista es porque ella siente que la modelo ha mentido en varias ocasiones.

“Digo mi opinión valorando todo lo que está en juego, absolutamente todo lo que está en juego. Yo no me llevo porque viene alguien y me lloriquea y en privado me dice que me va a enseñar el video, yo no me conmuevo con ese tipo de confidencias, yo no defiendo a nadie, ni a nada, solo intento defender la verdad”, dijo.

Magaly Medina respondió las críticas que recibió por apoyar denuncia de Rodrigo Cuba sin ver las pruebas de Melissa Paredes.

