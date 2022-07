Fact check: Es falso que en provincia no se realizan Marchas del Orgullo LGBTI, como indicó Guido Bellido.

Este domingo, Guido Bellido, del grupo parlamentario Perú Libre, señaló en una entrevista con Jaime Chincha que no pudo acudir a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ porque se encontraba en provincia y allí, supuestamente, no se desarrollan estas movilizaciones. “Yo estaba en la provincia, y en las provincias no hay marcha [por el Día Internacional del Orgullo LGBT]. [Hubiera marchado] solito seguro. En las provincias no hay marchas”, refirió. Sin embargo, esto es falso.

En el 2022, al menos 25 ciudades del Perú se unieron a esta movilización. La primera marcha se desarrolló en Huancayo el 18 de junio. Ica y Huaral marcharon el 24, y el 25 se celebró este día en Arequipa, Ayacucho, Lima, Puno, Tacna, Trujillo y Tumbes. Posteriormente se unieron Chancay y Chimbote el 26 de junio y al día siguiente Cañete y Pucallpa.

Una muestra de ello es el anuncio publicado por el excongresista Alberto Belaunde, quien informó a través de su cuenta de Twitter que la Marcha del Orgullo se realizará por primera vez en Abancay (Apurímac) el viernes 24 de junio.

Infobae se comunicó con Wendy Auccapiña, de la Colectiva Lésbica Trans Feminista Kachkaniraqmi de Cusco, y desmintió la versión del expremier señalando que en el caso de Cusco, las marchas LGBTIQ+ se desarrollan desde hace más de cinco años . Asimismo, recalcó que la movilización de 2022 fue la más multitudinaria de los últimos años.

“Aquí en el Cusco venimos organizando desde el 2015 marchas del orgullo. Y la marcha de este año ha sido la más multitudinaria que hemos tenido y que hemos vivido en el historial del movimiento cusqueño. Esta marcha realmente ha roto muchas expectativas. Hemos tenido presencia, incluso, de colegios que nos estaban acompañados”, explicó.

Según informó Auccapiña, una de las entidades que formó parte de esta movilización fue la Defensoría del Pueblo, quien tuvo que intervenir ante las constantes amenazas que recibieron los miembros de estos colectivos.

“También nos han acompañado desde la Defensoría del Pueblo del Cusco. Hemos requerido su presencia porque hubo ataques en redes sociales. Por ejemplo, amenazas, posibles tentativas de sabotear o intervenir la marcha, etcétera. Entonces, hemos tomado medidas respecto a ello”, manifestó.

Para la activista, la gran acogida que se evidenció en la reciente marcha por el Orgullo LGBTIQ+ representa un logro para la comunidad, pues más de 2,000 peruanos desfilaron a favor de sus derechos.

“Para Cusco, que es una sociedad muy conservadora, fundamentalista, machista y violenta también para la población LGTBI, realmente ha cubierto expectativas. Ha rebasado todo. Casi hemos llenado la Plaza de Armas del Cusco que antes no llenábamos. La marcha más multitudinaria que habíamos tenido habían sido 300 personas, a lo mucho hasta 400, pero esta vez hemos rebasado. En el mejor momento hemos tenido más de 2,000 personas marchando por sus derechos”, precisó.

Por último, la vocera enfatizó que no se debe desestimar a las comunidades LGBTIQ+ que forman parte de la sierra peruana. “Venimos repitiendo desde tiempos ancestrales y siempre lo hemos dicho. Generalmente, en regiones como la que es Cusco, se cree que en la cultura andina no existieron las disidencias, lo cual es falso [...] Nosotros venimos repitiendo desde siempre: la diversidad también es andina, resiste aquí en los Andes, tiene una cultura desde la cual nos venimos construyendo”, acotó.

Por su parte, a través en Twitter, la organización Colectivo Marcha del Orgullo respondió a las declaraciones de Guido Bellido y publicó una foto de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Cusco. “Guido Bellido, aquí una muestra de la marcha [por el Orgullo LGBTIQ+] en Cusco. Más información menos homofobia”, mencionaron.

Marcha LGBTIQ+ en Cusco. (Foto: Twitter / Marcha del Orgullo Lima)

