Perú Libre: Waldemar Cerrón y Guido Bellido votaron a favor de blindar a Manuel Merino, pese críticas de Vladimir Cerrón

La Comisión Permanente del Congreso de la República ratificó este 1 de julio el blindaje al expresidente Manuel Merino y a sus exministros, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, al aprobar el informe final del congresista Alejandro Cavero.

El parlamentario de Avanza País recomendó archivar la denuncia constitucional interpuesta contra el exmandatario, y los extitulares del Consejo de Ministros y de la cartera del Interior, respectivamente, por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, en noviembre del 2020.

“Estos (los imputados) nos tenían poder de decisión sobre las acciones de la PNP, no estando probada tampoco la acción de la PNP, no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos, no tuvieron esa opción y, por ello, no puede atribuirse la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones”, afirmó.

El blindaje fue posible gracias a los votos de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú y la exbancada oficialista Perú Libre . En total, 22 congresistas se mostraron a favor, 6 en contra y uno se abstuvo.

Lo que generó asombro es que Waldemar Cerrón y Guido Bellido apoyaron que la denuncia constitucional contra Merino y compañía sea archivada pese a que días previos, cuando se aprobó en primera instancia el informe de Cavero, el líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, criticó con dureza el voto dirimente de la presidente de la subcomisión, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), el cual permitió el blindaje al expresidente.

“El voto dirimente de la congresista Rosío Torres de APP, para favorecer el archivo respecto a los actos criminales contra la juventud, el 14 de noviembre del 2020, queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará y fulmina su carrera política”, escribió en su cuenta de Twitter. En dicha ocasión, Waldemar Cerrón se ausentó de la votación.

Los congresistas de Perú Libre que votaron en contra de archivar dicha denuncia constitucional fueron Silvana Robles, Alfredo Pariona y Janet Rivas.

LOS 22 CONGRESISTAS QUE BLINDARON A MERINO

Los legisladores que votaron a favor de blindar a Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez fueron : de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, Roberto Chiabra, María Acuña; de Acción Popular, Wilson Soto, Elvis Vergara, Pedro Martinez; de Fuerza Popular, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Héctor Ventura, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez; de Avanza País, Alejandro Cavero, Patricia Chirinos; de Perú Libre Waldemar Cerrón y Guido Bellido; de Podemos Perú Enrique Wong, Cordova Lobaton y José Luna; de Renovación Popular, Jorge Montoya, María Jauregui y Alejandro Muñante; y por último José Jeri de Somos Perú.

Gracias a ellos, Merino de Lama, quien ocupó la presidencia peruana por seis días, no llegaría a ser investigado por lo sucedido en las marchas en contra de su régimen de noviembre del 2020, que dejaron más de 50 heridos y 2 muertos.

