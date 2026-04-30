Perú

Día Internacional del Jazz: su función en el entendimiento global, la paz y la cooperación entre culturas

El 30 de abril, más de 190 países celebran el Día Internacional del Jazz, una jornada proclamada por la UNESCO en 2011 para resaltar el valor educativo y social del género

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Día Internacional del Jazz - Jazz – Herbie Hancock - Perú – noticias – 29 abril
La conmemoración anual, impulsada por un organismo internacional, invita a reflexionar sobre el impacto social y educativo del género, así como su capacidad para generar diálogo y entendimiento mutuo (Secretaría de Cultura Ciudad de México)

El Día Internacional del Jazz se conmemora cada 30 de abril desde 2012, tras haber sido establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 2011.

La celebración busca visibilizar el papel fundamental que desempeña el jazz como motor de paz, diálogo, cooperación y diversidad cultural. Según la exdirectora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, esta jornada representa una oportunidad para “fomentar un mayor aprecio, no solo por la música, sino también por la contribución que puede hacer a la construcción de sociedades más inclusivas”. El evento cuenta con el respaldo de instituciones como el Herbie Hancock Institute of Jazz y congrega actividades en todos los continentes.

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Origen y motivos de la proclamación

Día Internacional del Jazz - Jazz – Herbie Hancock - Perú – noticias – 29 abril
Impulsado por Herbie Hancock, el día nació como una apuesta por el poder educativo del jazz y su capacidad de unir culturas en torno a la música. (Magnific)

El Día Internacional del Jazz fue oficialmente proclamado por la UNESCO en 2011 con el objetivo de resaltar el poder del jazz como herramienta educativa y símbolo de unidad entre los pueblos.

La iniciativa surgió en colaboración con Herbie Hancock, pianista y Embajador de Buena Voluntad para el Diálogo Intercultural de la UNESCO, quien ha sido una de las figuras claves en la promoción de la fecha. Desde entonces, cada 30 de abril, la organización impulsa la realización de conciertos y programas educativos que buscan sensibilizar sobre el impacto del jazz en la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos.

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La fecha elegida coincide con el final del Mes de Apreciación del Jazz y marca el cierre de una serie de actividades internacionales dedicadas a este género. En su primera edición, el Día Internacional del Jazz se celebró simultáneamente en Nueva York, París y más de cien ciudades, señalando desde el inicio su carácter global y transversal.

“El jazz no es solo música; es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar”, afirma la UNESCO citando a la cantante Nina Simone, subrayando el profundo vínculo del género con la dignidad humana, la democracia y los derechos civiles.

Expansión global y sedes destacadas

Día Internacional del Jazz - Jazz – Herbie Hancock - Perú – noticias – 29 abril
Con presencia en más de 190 países, la jornada ha llevado el jazz a ciudades clave del mundo, consolidándose como un evento cultural de alcance verdaderamente global. (Magnific)

Desde su instauración, el Día Internacional del Jazz se ha consolidado como un acontecimiento global con presencia en más de 190 países. A lo largo de los años, diversas ciudades han acogido el concierto central, entre ellas Estambul, Osaka, París, Washington D. C., La Habana, San Petersburgo, Melbourne, Ciudad del Cabo, Nueva York, Tánger y Abu Dabi. Cada sede anfitriona ha sumado su propia impronta cultural, incorporando artistas locales e internacionales en el programa oficial.

En la edición de 2026, Chicago será la ciudad encargada del All-Star Global Concert, que reunirá a figuras reconocidas como Dee Dee Bridgewater, Jacob Collier, Kurt Elling, Renée Fleming, Herbie Hancock y Marcus Miller. La exdirectora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha destacado que “los ritmos y la diversidad del jazz han reforzado la lucha contra todas las formas de discriminación y racismo”.

El evento central es complementado por actividades gratuitas en escuelas, museos, centros culturales y clubes de jazz, facilitando el acceso a la música y promoviendo la educación artística en comunidades de todo el mundo.

El jazz como motor de paz y diversidad

Día Internacional del Jazz - Jazz – Herbie Hancock - Perú – noticias – 29 abril
Nacido de raíces afroamericanas, el jazz evolucionó hasta convertirse en un lenguaje global que inspira libertad, creatividad y convivencia entre pueblos. (Magnific)

La UNESCO sostiene que el jazz tiene la capacidad de unir a personas de distintos orígenes y culturas, actuando como un vehículo para el entendimiento mutuo y la solidaridad. El género, nacido en Estados Unidos a finales del siglo XIX y nutrido por tradiciones afroamericanas, se ha expandido y adaptado a diferentes contextos, convirtiéndose en un lenguaje universal.

En palabras de la ex directora general de la UNESCO, Irina Bokova, “el jazz es respetar los derechos humanos y la dignidad de cada hombre y cada mujer, sin importar su origen, es comprender a los demás, darles la palabra, escucharlos con respeto”. La organización enfatiza que el mensaje de libertad e improvisación inherente al jazz inspira a millones de personas y constituye un medio para combatir el odio, el racismo y la discriminación.

Actividades como talleres, debates y conciertos buscan no solo celebrar el género, sino también promover valores fundamentales como la inclusión, la igualdad y la cooperación internacional. El Día Internacional del Jazz continúa creciendo en relevancia, consolidando su función como espacio para el diálogo intercultural y la promoción de una convivencia pacífica entre pueblos.

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