Perú

Empresario secuestrado en el Callao es liberado tras operativo en Santa Anita: banda exigía S/80 mil y lo sometió a torturas

La banda “Los Ecos de Lima” estaría integrada por nueve personas. El rescate se produjo a las 3:30 a. m. luego de un seguimiento policial

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Tras una semana de terror, la División de Secuestros de la Policía logró liberar a un empresario que fue plagiado en Callao frente a su esposa e hijo. La víctima fue torturada por sus captores, una banda que exigía 80 mil soles por su rescate. Vea las imágenes del operativo que puso fin a su calvario.

Un empresario que permanecía secuestrado desde el 24 de abril fue liberado durante un operativo policial ejecutado en la madrugada del 29 de abril. La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones, quienes lograron ubicar el lugar de cautiverio tras varios días de trabajo de inteligencia. La víctima regresó con su familia luego de una semana marcada por amenazas y exigencias económicas.

El caso expone la dinámica de las organizaciones dedicadas al secuestro extorsivo en Lima y Callao. La captura de los presuntos responsables permite reconstruir el recorrido del agraviado y las condiciones en las que permaneció retenido. La Policía confirmó que la víctima sufrió agresiones físicas durante el encierro, mientras los delincuentes presionaban a sus familiares para obtener dinero.

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La operación se concretó en Santa Anita, distrito al que los secuestradores trasladaron al empresario luego de mantenerlo inicialmente en Ancón. El seguimiento policial incluyó vigilancia y acciones de campo que permitieron cerrar el cerco durante la madrugada. La liberación ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., según información oficial.

El coronel Carpio, jefe de la División de Secuestros, explicó: “Lo amenazan de muerte con sus armas, lo inmovilizan, lo reducen y lo obligan a que suba a uno de los vehículos”. Tras la captura, los delincuentes iniciaron contactos con la familia para exigir dinero.

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La Policía precisó que los secuestradores pidieron 80 mil soles a cambio de la liberación. Además, obligaron a la víctima a enviar mensajes para presionar a sus familiares.

Traslados y cautiverio

Las investigaciones indican que el empresario fue llevado inicialmente a una zona de Ancón. Posteriormente, los secuestradores lo trasladaron a Santa Anita, donde permaneció hasta el momento del operativo.

Durante el cautiverio, la víctima sufrió agresiones físicas. El jefe policial señaló: “Han efectuado actos de tortura contra él, de tal manera de que el día de hoy, cuando se logró su liberación, ha sido evidente ver todas las lesiones que presenta en diferentes partes del cuerpo”.

Tras el rescate, el empresario fue sometido a un reconocimiento médico legal. Las autoridades indicaron que su estado de salud es delicado debido a las lesiones.

Estructura de la organización criminal

Empresario secuestrado desde el 24 de abril fue rescatado en Santa Anita durante intervención de madrugada. Composición: Infobae
Empresario secuestrado desde el 24 de abril fue rescatado en Santa Anita durante intervención de madrugada. Composición: Infobae

La banda fue identificada como “Los Ecos de Lima”. Según la Policía, está integrada por ocho ciudadanos venezolanos mayores de edad y una menor, quienes cumplían funciones específicas dentro del grupo.

El coronel Carpio indicó: “Todos ellos conforman esta banda criminal con roles diferentes, distintos y específicos”. También precisó que los implicados contaban con armas de fuego y vehículos utilizados durante el secuestro.

En relación con los antecedentes, señaló que ninguno registra historial en el país, salvo uno intervenido en 2024 por la división de homicidios. Las autoridades realizan coordinaciones para verificar información en el extranjero.

Proceso de investigación

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias. La Policía busca determinar la participación de cada implicado y confirmar las hipótesis planteadas durante la investigación.

El coronel Carpio afirmó: “Van a ser sometidos a una rigurosa investigación con la finalidad de corroborar todas las hipótesis”. También indicó que las lesiones sufridas por la víctima constituyen un agravante en el proceso penal.

El empresario se encuentra con su familia y bajo protección policial mientras avanzan las investigaciones del caso.

Investigación en curso

Los detenidos permanecen en la División de Investigación de Secuestros mientras se desarrollan las diligencias. La Policía busca confirmar la participación de cada implicado y establecer si existen más víctimas vinculadas a la organización.

El coronel Carpio sostuvo que el proceso permitirá “corroborar todas las hipótesis” planteadas durante la investigación. También señaló que el caso podría derivar en sanciones severas debido a la violencia ejercida contra la víctima.

El empresario permanece bajo protección policial y junto a su familia. La intervención permitió cerrar un caso que mantuvo en alerta a las autoridades durante varios días.

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