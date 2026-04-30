Alerta de Digemid: Ordenan retiro inmediato de antibiótico y medicamento inyectable por fallas críticas de calidad

El Indecopi y la Digemid activaron protocolos de vigilancia tras detectar una falla en un medicamento de uso extendido.

El retiro de medicamentos en Perú vuelve a generar preocupación entre pacientes y profesionales de la salud. A través del Sistema de Alertas de Consumo, el Indecopi comunicó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas dispuso medidas inmediatas contra dos productos farmacéuticos que presentan problemas de calidad, lo que podría implicar riesgos para la salud de quienes los utilicen.

La alerta incluye el retiro del mercado y la destrucción de lotes específicos que no cumplieron con los estándares exigidos en los controles sanitarios. La advertencia no solo alcanza a hospitales y clínicas, sino también a usuarios que pudieron adquirir estos medicamentos en farmacias o boticas, por lo que se insiste en revisar los productos disponibles en casa y evitar su consumo si corresponden a los lotes observados.

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DUOCLAMOX 500 mg: antibiótico con observaciones en control de calidad

Comunicado: Alertas Digemid

Uno de los productos involucrados en esta alerta sanitaria en Perú es el antibiótico DUOCLAMOX 500 mg, utilizado de forma frecuente para tratar diversas infecciones bacterianas. La Digemid identificó que el lote Z23-969, correspondiente a la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, no cumple con uno de los parámetros clave en el análisis de calidad.

De acuerdo con la información oficial, el problema está relacionado con el contenido de ácido clavulánico, un componente fundamental para potenciar la acción del antibiótico. El resultado del ensayo fue calificado como crítico, lo que implica que el medicamento podría no ofrecer el efecto esperado o incluso generar complicaciones en su uso.

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Ante esta situación, la autoridad sanitaria ordenó el retiro inmediato de todas las unidades de este lote en el territorio nacional, así como su posterior destrucción. Esta medida busca evitar que el producto continúe en circulación y reducir cualquier posible impacto en los pacientes que dependen de este tipo de tratamiento.

El registro sanitario de este medicamento corresponde a la empresa DIPHASAC S.A.C., y la disposición incluye la recomendación expresa de no consumir el producto si se identifica el lote afectado. La Digemid ha habilitado canales de atención para resolver dudas y brindar orientación a la ciudadanía.

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NITROPRUCHYK 50 mg: detectan partículas en solución inyectable

Comunicado: Alertas Digemid

El segundo medicamento incluido en esta alerta de medicamentos en Perú es NITROPRUCHYK 50 mg, un fármaco utilizado principalmente en entornos hospitalarios para el manejo de la presión arterial en situaciones específicas. En este caso, el lote 2124391A presentó una falla distinta, pero igualmente considerada de alto riesgo.

Según la Digemid, durante las inspecciones se detectó la presencia de partículas visibles en la solución inyectable, lo que incumple los estándares de calidad exigidos para este tipo de productos. Este defecto es especialmente delicado debido a la vía de administración, ya que al tratarse de un medicamento intravenoso, cualquier alteración puede tener efectos inmediatos en el organismo.

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Frente a este hallazgo, se dispuso el retiro del lote del mercado como medida de seguridad sanitaria. La recomendación es clara: no utilizar el producto bajo ninguna circunstancia si pertenece al lote observado.

El Indecopi reiteró que los consumidores pueden verificar si poseen estos medicamentos y, en caso afirmativo, deben suspender su uso y comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300. Asimismo, recordó que está disponible el Sistema de Alertas de Consumo para reportar productos que representen riesgos no previstos para la salud.

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Esta plataforma permite difundir información relevante sobre bienes que podrían afectar la seguridad de los usuarios, con datos proporcionados por autoridades competentes y proveedores. En este contexto, las alertas buscan activar respuestas rápidas ante situaciones que involucren posibles daños asociados al consumo de productos en el país.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas es la autoridad sanitaria encargada de regular, controlar y supervisar los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país, con el objetivo de garantizar que cumplan estándares de seguridad, eficacia y calidad.

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