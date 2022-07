Pedro Castillo asegura que “pone el pecho” en las investigaciones en su contra

El presidente Pedro Castillo es el primero en la historia del Perú en ser investigado de manera preliminar durante el desarrollo de su mandato; además, ha sido señalado por la Comisión de Fiscalización del Congreso de haber cometido cinco delitos. Al respecto, el jefe de Estado cuestionó los procesos que se vienen llevando en su contra y aseguró que se enfrenta a estos, a pesar de su negativa a declarar a las autoridades.

“Hoy se dan investigaciones de todo tipo y nosotros ponemos el pecho”, señaló. Sin embargo, este fue duramente criticado luego de negarse a recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso que pretendía obtener su declaración el lunes pasado. Este habría optado por no atenderlos por recomendación de Benji Espinoza, su abogado, quien señaló que el presidente no puede prestarse a este tipo de eventos.

Desde el distrito de Comas, Pedro Castillo fue consultado por la reciente denuncia periodística en contra de su cuñada, quien será investigada por la fiscalía por presunto tráfico de influencias tras la difusión de un video donde se le ve ofreciendo obras de saneamiento en Cajamarca, región de origen de la familia del presidente.

“Bueno yo creo que existe, hay un tema demoledor que no es nuevo, yo me voy a evitar de decir que las cosas se tienen que encaminar y hay que esclarecer en su momento pero creo que más allá de estas cosas hay que entender que estoy acá por el Perú”, dijo el presidente de la Nación ante la prensa.

“No he venido a hacer alguna u otra forma dar una muestra de corrupción y de eso estoy seguro, a mí no me van a hallar por más que se busque temas así que son históricos en el Perú, yo quisiera que nos acompañen”, agregó.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

El Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y quien fue criada como hija del presidente de la República, Pedro Castillo, tras la denuncia pública que habría ofrecido y garantizado que se haría una obra de saneamiento a los pobladores de San Miguel, provincia de Cajamarca.

La pesquisa contra la pariente del mandatario estará a cargo del fiscal Jony Peña, de la Primera Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por el presunto delito de tráfico de influencias. Hay que mencionar que las congresistas Vivian Olivos (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País) habían solicitado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a que se inicie una investigación.

Según las imágenes proporcionadas por el dominical Cuarto Poder, Yenifer Paredes conversa con los pobladores de las comunidades del distrito de Chadín, en Chota, en Cajamarca.

En estos diálogos,la hija no biológica del Jefe de Estado anunciaba que realizarían un censo debido a que el proyecto de agua ya había sido aprobado en sus localidades. En este, pese a que Paredes ofrece una ‘obra pública’, no se presenta identifica en nombre del Estado.

“Comunidad de La Succha agradecerles por estar en su comunidad. Es gratificantes estar con ustedes. Estamos aquí para cumplir con una función que está encaminada. El perfil de su proyecto ya está aprobado. Entonces he venido a sacar los datos para llevar y aprobar el proyecto. Necesito empadronarlos de manera muy práctica”, aseguró Yenifer Paredes.

La investigación periodística también permitió evidenciar que, en este anuncio, la hermana de la primera dama llevaba puesto un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C, cuyo representante legal es Jhony Espino Lucana. Curiosamente, el mencionado registra cinco visitas a Palacio de Gobierno durante agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2021. Una de las visitas fue con Yenifer Paredes y la otra, con la esposa del presidente Castillo Terrones.

