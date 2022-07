El 67% de peruanos cree que retrocederemos con el gobierno de Pedro Castillo

Pedro Castillo, presidente del Perú.

La situación del Perú sigue crítica. Según la última encuesta de Ipsos para Apoyo Consultoría, realizada en junio, la percepción de que el país está retrocediendo se encuentra en su mayor nivel en 31 años. Este panorama coincide con el actual gobierno de Pedro Castillo, quien cuenta con solo el 19% de aprobación a nivel nacional porque no muestra medidas concretas para resolver la crisis económica y social que hay en los últimos once meses.

Ante la pregunta “¿considera que el Perú está progresando, está igual, o está retrocediendo?”, el 67% de los encuestados; es decir, dos de cada tres peruanos tiene la sensación de que no se avanza. Por su parte, solo el 3% consideró que el Perú está progresando. Dichas cifras, según Ipsos, ha aumentado desde el año 2017 debido a la crisis política y su efecto en la toma de decisiones de las autoridades, en este caso el régimen de Castillo.

Entre los detalles del sondeo de Ipsos se indica como ejemplos del retroceso del país, por ejemplo, la reconstrucción del norte y la ineficiente respuesta de las autoridades ante la pandemia de la Covid-19, lo cual terminó perjudicando a la población más vulnerable que sufre al no tener trabajo y menos salud para mejorar su calidad de vida.

“Esto se debe a que el actual Gobierno no ha sido capaz de reaccionar correctamente a los problemas más recientes de los peruanos con medidas adecuadas u oportunas. Por un lado, respondió al fuerte incremento de los precios solo después de que se iniciaron paralizaciones en 6 regiones del país y con medidas que no benefician a la población más vulnerable. Por otro lado, no ha podido hacer frente a los crecientes conflictos sociales e incluso, en algunos casos, las protestas se intensificaron a raíz de las declaraciones de ciertas autoridades, afectando aún más la actividad económica”, se lee en el informe.

De otro lado, la percepción de retroceso se complementa también con la poca expectativa respecto a la situación económica. El 15% de entrevistados consideró que el Perú estará en una mejor situación, mientras que el 52% dijo creer que esta empeorará.

“Si bien desde el 2017 las diversas crisis (como la política, el Fenómeno de El Niño o la pandemia) han incrementado la percepción de retroceso del país, hasta hace poco la mayoría de población permanecía optimista sobre la situación económica futura del país y esperaba que esta mejore. Sin embargo, desde diciembre del año pasado, esta dinámica se ha revertido y ahora 52% de los peruanos no cree que la situación económica del país mejorará en los próximos 12 meses, un porcentaje incluso mayor al registrado durante la crisis financiera del 2008″, menciona Apoyo.

ALTA ROTACIÓN

La percepción de retroceso y las pocas expectativas económicas se sustenta en la inestabilidad del gobierno de Pedro Castillo. En menos de un año, el jefe de Estado habría nombrado a más de 50 ministros; es decir, juramentaría a cinco nuevos funcionarios por mes. El último movimiento que tuvo el Ejecutivo fue la salida de Dimitri Senmache, quien pertenecía a la cartera del Interior. Ahora, el mandatario deberá escoger a la persona idónea para la cartera, esperando que este nuevo titular no salga del cargo nuevamente.

En menos de un año, el gobierno de Castillo Terrones ha tenido tres gabinetes ministeriales, donde cerca de 60 ministros han pasado por diversas carteras. Agricultura, Transporte, Trabajo y demás carteras han sido modificadas constantemente. La más reciente salida fue la salida del ministro del Interior, quien atravesó una censura interpuesta por el Congreso de la República.

Algunos de los sectores que han rotado constantemente han sido Desarrollo Agrario, Energía y Minas e Interior. Estos ministerios han tenido cinco titulares diferentes. Del Gabinete Ministerial inicial no queda mucho. Desde julio del 2021, solo tres ministros se mantienen en el cargo: Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social).