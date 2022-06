Abogado de Pedro Castillo considera inadmisible que el presidente pase a condición de investigado

El presidente de la república no solo enfrenta cuestionamientos por el caso puente Tarata III a cargo del Ministerio Público, sino también por sus apariciones en la casa de la calle Sarratea en Breña. Este caso viene siendo abordado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, el mismo que ha decidido cambiar su condición de testigo a investigado. Esto último ha provocado el rechazo de Benji Espinoza, defensa legal del mandatario.

“La Comisión de Fiscalización ha dicho: ‘Como el presidente no ha hecho lo que nosotros queremos, aún cuando no es legal, entonces lo pasamos de testigo a investigado’. Eso es inadmisible”, dijo Espinoza en una reciente aparición en los medios de comunicación. La decisión fue tomada luego de que el mandatario no acudiera ante el grupo de trabajo hasta en tres oportunidades.

“Acá hay que aclarar algo: el presidente no tenía la obligación de ir. Según la ley, se le contestó por oficios, y lo sabe la comisión. El presidente dijo: ‘¿Quieren información? Mándenme sus preguntas y les contestaré’, pero si quieren show, si quieren circo y si quieren exponer al presidente, eso no lo vamos a permitir”, recalcó la defensa de Pedro Castillo.

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo. | Imagen: TV Perú

Cabe recordar que la Comisión de Fiscalización se encuentra investigando los supuestos actos ilícitos cometidos en la casa de Sarratea. Este predio se encuentra en el distrito de Breña y habría servido como un despacho extraoficial del presidente donde habría acudido también la cuestionada empresaria Karelim López. Por su parte, el equipo de trabajo espera que el cambio de condición del presidente logre que el mandatario asista al Congreso.

RESPUESTA POR ESCRITO

Luego de que se dispusiera su cambio de condición, el abogado de Pedro Castillo señaló que responderá a los cuestionamientos de manera escrita. “¿Cuál es la razón para cambiar (a Pedro Castillo) de testigo a investigado? Es porque él ha sido invitado a ir y no ha ido, pero lo que ellos no dicen es que el presidente ha contestado. Si quieren su testimonio, se los dará por escrito conforme a ley”, dijo.

El abogado del presidente Castillo cuestionó también las pesquisas que ha realizado el grupo de trabajo liderado por el congresista fujimorista Héctor Ventura, quien anunció que insistirá en recoger la declaración del mandatario. “Esta es una comisión de carácter político, no es judicial. Esta Comisión de Fiscalización no busca alcanzar la verdad, busca imputarle cargos al presidente. Eso es absolutamente claro”, sostuvo.

El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, dijo el domingo que cooperará en la investigación abierta en su contra por la fiscalía sobre presunto tráfico de influencias, algo inédito para un mandatario en ejercicio en el país.

“Ellos no quieren saber la verdad. Ellos quieren llevar al presidente para escarnecerlo en público, para exponerlo ante el Congreso. Eso no lo vamos a permitir”, cuestionó Espinoza.

“La diferencia entre la Comisión de Fiscalización y los otros órganos funcionales es que nosotros no vamos a emitir resolución de sentencia. Nosotros estamos investigando. Para emitir una resolución o un fallo de sentencia se necesita antes respetar el debido proceso. Al presidente se le puede investigar mas no acusar, pero para llegar a una sentencia es necesario que se inicie un proceso de investigación preliminar”, recalcó Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Asimismo, sostuvo que el jefe de Estado entra en contradicciones porque hace poco manifestó someterse a todas las investigaciones, pero “en la práctica está haciendo todo lo contrario”. El titular del grupo de trabajo anunció que Jorge Luis Cortegana, exdirector Ejecutivo de Provias Nacional, también pasará a condición de investigado.

En la víspera, la comisión de Fiscalización y Contraloría incluyó en la agenda para este miércoles 15 de junio, el cambio de la condición de testigos a investigados en el caso “Sarratea”.

