Abogado de Melissa Paredes es el mismo que defiende a Andrea San Martín en caso por tenencia de su segunda hija

Wilmer Eduardo Arica defiende legalmente a Melissa Paredes y Andrea San Martín. (Foto: Composición Infobae)

Melissa Paredes está en el ojo de la tormenta, luego que su exesposo, Rodrigo Cuba, decidiera demandarla por los delitos de chantaje y extorsión. Según el reporte policial, el futbolista lo hizo porque la modelo lo acusó de afectar la “indemnidad sexual” de su hija a través de una llamada telefónica, en donde estuvo acompañada de su abogado, Wilmer Arica.

Si el nombre te suena, que no te parezca extraño. La persona que defiende legalmente a la exconductora de América Hoy es la misma que saca cara por Andrea San Martín, quien se encuentra en una batalla legal con su expareja Juan Víctor Sánchez. El exaviador viene luchando desde hace meses por tener la tenencia compartida de su hija.

Sin embargo, Wilmer Arica no fue siempre el abogado de Melissa. Desde que fue ampayada besando a Anthony Aranda, en octubre de 2021, la letrada Patricia Simons fue la representante legal de la exchica reality. Ella la asesoró en su proceso de divorcio y en la batalla por la tenencia de su hija, que terminó siendo compartida.

Ya cuando las aguas se calmaron y el escándalo poco a poco iba quedando en el pasado, Melissa Paredes cambió de abogado. Fue así que Arica entró a su vida, dispuesto a ayudarla a tener más días con su niña. Fue así que Paredes citó a Rodrigo Cuba para variar el acuerdo que ya habían firmado, iniciando nuevamente la guerra mediática entre ambos.

Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes y Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES WILMER ARICA?

El abogado de Melissa Paredes y Andrea San Martín es Wilmer Arica, un letrado que cuenta con su propio estudio Arica & Asociados. Según información publicada en LinkedIn, estudió Derecho en la Universidad Privada del Norte y cuenta con una maestría en la Universidad San Martín de Porres. Durante un tiempo trabajó para la Municipalidad de San Isidro.

En la pantalla chica, Arica tuvo su propio ampay al ser captado por las cámaras de Amor y Fuego almorzando con Lizbeth Cueva, psicóloga conocida por aparecer en el magazine América Hoy. Debido a esto, se especuló que la especialista estaría dando opiniones a favor de Melissa Paredes por su vínculo con el abogado.

Wilmer Arica fue captado en una salida con Lizbeth Cueva, psicóloga de América hoy. (Foto: Captura de Willax)

“El señor Jorge Cuba dio a entender en un programa que yo me estoy confabulando con el abogado de Melissa Paredes. Eso no es cierto, quiero dejar en claro que al señor Arica lo conozco desde el 2015, él asesora temas de mi familia. En esa foto él me está asesorando en un tema de mi madre, no tengo nada que ver con el tema de Melissa o su familia”, manifestó Cueva en su defensa.

Por otro lado, Wilmer Arica ha protagonizado diversos titulares debido a su tenso enfrentamiento con Juan Víctor Sánchez. La expareja de Andrea lo ha acusado, mediante indirectas publicadas en redes sociales, que el abogado carece de ética profesional. Incluso, en una oportunidad advirtió que lo denunciaría ante la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima por dar datos imprecisos sobre el caso.

MAGALY MEDINA LO CRITICA

En la emisión de Magaly TV La Firme, de este último jueves 30 de junio, la ‘Urraca’ dejó en claro al público que Melissa Paredes tiene el mismo abogado que Andrea San Martín. Destacó que él debería ayudar a conciliar entre los padres de familia, y no enfrentarlos como así ha sucedido en los dos casos mediáticos que tiene a cargo.

“Este abogado de Andrea San Martín está en una lucha a muerte con el padre de su hija, que no la deja ver, que se insultan. Él lleva policías, ella le pone medidas. Es una cosa terrible. Los abogados tienen que solucionar las cosas y lograr que las cosas concilien. Pero este abogado es ‘divide y reinarás’”, expresó.

Incluso, aseguró que lo había invitado a su programa para que diera el descargo de Melissa; sin embargo, este no le dio respuesta alguna. Es por ello que César Nakazaki, defensa de Rodrigo Cuba, fue el único que se sentó con ella para dar detalles de la denuncia por extorsión y chantaje que enfrenta hoy en día la exanimadora.

SEGUIR LEYENDO: