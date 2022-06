Pedro Castillo no recibirá la comisión de Fiscalización del Congreso

El presidente, Pedro Castillo, declaró que no se formó en la política y no recibió ningún entrenamiento para ese cargo en CNN.

El presidente de la República, Pedro Castillo, no revibirá esta mañana a los integrantes de la comisión de Fiscalización del Congreso, quienes hoy acudirán a Palacio de Gobierno a las 9:30 a.m., para interrogarlo por las visitas no transparentadas al inmueble de Breña, presuntas irregularidades en las licitaciones de Provías Descentralizado, PedroPerú y acusaciones en su contra sobre una presunta mafia en el MTC.

Desde Palacio se indicó que el mandatario decidió acogerse a la recomendación de su abogado, Benji Espinoza, de no recibir a los congresistas ni responder a las interrogantes de la comisión pese a que hace unos días había declarado que colaborará en todas las investigaciones que se le siguen.

Espinoza declaró anoche en el programa Punto Final que le recomendó a Castillo Terrones a no recibir a la comisión del Parlamento y calificó como “pantomima” el interrogatorio que planea realizar la comisión. “La citación es una mera formalifad, un mero ritual, una pantomima para hacer ver que habría el debido proceso. Yo espero que mos clientes no solo me escuchen sino me oigan y atiendan mi recomendación.

De no darse este hecho, el abogado indicó que el presidente evaluaba guardar silencio ante las preguntas que le formulen. “Es una posibilidad… hay diversas posibilidades y escenarios. Todo dentro del marco de la juridicidad y lo legal y constitucionalmente correcto. Hay que ser bastante claros: una actuación en sede congresal no puede ser exenta de lo que la Constitución establece. Hay diversas opciones, no puedo adelantar todavía cuál se realizará”, declaró a RPP Noticias.

“Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído con objetividad, imparcialidad y debido proceso, sino es mera formalidad”, dijo a Latina Noticias. Luego señaló que el presidente de la Comisión ha adelantado opinión al señalar que se tienen pruebas contra el presidente. “Dice el lunes tomamos la declaración y el miércoles presentamos el informe final”, recalcó.

Recalcó que la comisión no trabaja con objetividad “porque no garantiza el debido proceso. No actúa con justicia, sino con ajusticiamiento”.

Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, declaró a El Comercio que Castillo tiene derecho a guardar silencio, pero remarcó que “si él se mantiene en silencio, sería inaudito y estaría siendo cómplice de los presuntos actos que le imputan. Necesitamos que el presidente responda de manera directa, sincera y transparente. No es pertinente que continúe dejando dudas y generando incertidumbre”.

Los abogados de Pedro Castillo

El equipo legal del presidente Pedro Castillo ha llamado la atención en las últimas semanas. Son cuatro abogados que defienden los intereses y de las acusaciones en contra del presidente de la República.

Se trata de Benji Espinoza, abogado penalista de 33 años. Estudió en la Universidad San Martín de Porres. Tiene una maestría en Ciencias Penales en la misma casa de estudios.

Eduardo Pachas, abogado penalista de 52 años. Estudió Derecho en la misma universidad de Espinoza y también tiene maestría en Ciencias Penales.

Jorge Díaz, de 63 años, exjuez y abogado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo con maestría en Derecho Penal en la misma institución.

José Palomino, 64 años, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una maestría y doctorado en la misma casa de estudios. Fue decano de la facultad de derecho.

