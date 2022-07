Magaly Medina pide que Melissa Paredes pase por un examen psiquiátrico: “Todo esto me dice que es una sociópata”

Magaly Medina pide que Melissa Paredes pase por un examen psiquiátrico | VIDEO: Magaly TV La Firme

Magaly Medina inició su programa anunciando que escuchó el total de los 9 minutos de la llamada que Melissa Paredes le hizo a Rodrigo Cuba durante la madrugada y calificó la actitud de la exmodelo de “vomitivo”, por ello hizo un llamado a las autoridades para que pase por un examen psiquiátrico, porque sus actidudes son de una ‘sociópata’ .

“Esto no es de ahora, esto viene de antes. Las mentiras van una tras otra, porque no puedes ir deslizando en varios programas de televisión que ‘la familia Cuba está aterrada de que mi hija pase por la cámara Gessel’ y va a otro programa a decir que ‘mi hija va a tener que ser analizada por psicólogos’ y cuando se le pregunta dice ‘no, yo cuándo he hablado de cámaras Gesell”, dijo sorprendida la ‘Urraca’.

“La mujer es incoherente, ella suelta, tira la piedra y suelta la mano. Yo digo, qué cosas tiene en su cabeza. Esto es psiquiátrico. Señores jueces de familia, ministerio de la Mujer deberían intervenir y yo alejaría a la niña de la madre”, expresó Magaly Medina.

Además, pidió a las autoridades pertinentes que le realicen a Melissa Paredes un examen, no psicológico, sino psiquiátrico. “Debe pasar por una evaluación psiquiátrica por un personal especializado. Mi conocimiento me dice que ella es una sociópata, no quiero decir psicópara, porque una psicópata no está preparada para ser madre. Es una sociópata porque tiene rasgos narcisistas”.

LA INDIGNACIÓN DE MAGALY

Magaly Medina inició su programa Magaly TV La Firme este jueves totalmente desencajada e indignada. Es más, ni siquiera quiso hacer su baile característico de inicio de programa. Aseguró que había escuchado el audio de la llamada que Melissa Paredes le hizo a Rodrigo Cuba, la misma que generó que el futbolista denuncie a su exesposa por extorsión y chantaje. Según la conductora, el audio corroboraría la versión del ‘Gato’ y dejaría mal parada a la modelo.

Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Ante esto, la conductora de televisión reveló que tuvo acceso a la información y quedó sorprendida con el actuar de la exchica reality. Además, calificó de vomitivo y repugnante el discurso que tuvo la actriz con su exesposo . Al iniciar su programa, la Urraca se mostró bastante molesta y aseguró que, en el transcurso de su espacio televisivo, comenzará a revelar más detalles de este audio que ha desencadenado una nueva batalla legal.

“Le hace una serie de amenazas. Le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo, por una cuestión grave. Melissa dice en el audio que está en shock, pero soy yo quien está sorprendida y ha querido vomitar después de escuchar ese audio. Es repugnante, asqueroso y vomitivo lo que he escuchado. Unos nueve minutos de un audio y me he dicho: ‘¿como alguien llamada mujer y madre puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija?’”, sentenció indignada Medina Vela.

