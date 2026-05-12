Expulsión de José Carabalí, al minuto de juego, tras desmedido cruce contra Luis Urruti en Universitario vs Sport Boys en Liga 1 2026

El lateral vio la roja tras derribar a Luis Urruti como último hombre de los 'cremas' - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes empezó de la peor manera posible su enfrentamiento contra Sport Boys, por el cierre de la fecha 14° del Torneo Apertura 2026. Después del silbatazo inicial, los locales realizaron una acción colectiva puntual que habilitó a Luis Urruti en su carrera libre hacia el área ‘crema’, pero la misma no se completó por una infracción de José Carabalí.

Al ser el último hombre, el lateral / volante ecuatoriano quedó en serios aprietos. Por más que intentó justificar su controversial acción, el árbitro Bruno Pérez llegó al lugar y sin titubear le mostró la tarjeta roja y le ordenó marcharse del campo del estadio Miguel Grau hacia los vestuarios.

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La situación, ocurrida exactamente al minuto de juego, sobrepasó demasiado a la ‘U’. Con la estructura desbalanceada, el técnico interino Jorge Araujo exigió a los suyos a establecer una línea defensiva de cuatro, con el propósito de blindar esa fase y así resistir el mayor tiempo posible a las arremetidas del Sport Boys.

Consignar que José Carabalí se ha convertido en el futbolista con la expulsión más rápida de lo que va de la Liga 1 2026. Ha superado las sanciones de Christian Cueva (Juan Pablo II / 3’ minutos) y José Grande (CD Moquegua / 6’ minutos).

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