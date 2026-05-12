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Qué se celebra el 12 de mayo en el Perú: una jornada que traza la huella de la identidad y el progreso nacional

La conmemoración del 12 de mayo abarca hitos cruciales para la educación, la justicia y la cultura, reflejando cómo distintos legados han modelado el desarrollo intelectual, institucional y social del país

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La fecha se caracteriza por una diversidad de acontecimientos que abarcan la fundación universitaria, logros musicales, conmemoraciones institucionales y aniversarios de figuras relevantes en la política y el deporte nacionales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 12 de mayo reúne acontecimientos ligados a la educación, la política, la cultura y el deporte peruano. La fecha recuerda la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1551, considerada la primera universidad de América, así como el nacimiento del militar y expresidente José de La Mar.

También destaca la creación del vals “Madre” por Manuel Acosta Ojeda, convertido en símbolo del criollismo nacional. Además, se conmemora la muerte de ‘Didí’, técnico que llevó al Perú al Mundial de México 1970. La jornada incluye el Día de la Universidad Peruana y el Día del Fiscal Peruano.

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12 de mayo de 1551 - fundan la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América en Lima

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La fundación de San Marcos en 1551 convirtió al Perú en sede de la primera universidad de América y en epicentro histórico de la formación intelectual del continente. (Andina)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundada el 12 de mayo de 1551 mediante Real Cédula emitida por la Corona española en Valladolid, convirtiéndose en la primera universidad de América y la más antigua en funcionamiento continuo del continente.

Inicialmente funcionó en el convento de Santo Domingo y con el tiempo se consolidó como uno de los principales centros académicos del Perú.

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Conocida como la “Decana de América”, formó a destacadas figuras de la política, ciencia, literatura y medicina peruana. Su historia está ligada al desarrollo intelectual y cultural del país desde la época virreinal hasta la actualidad.

12 de mayo de 1776 - nace José de La Mar, militar y presidente clave en los primeros años republicanos del Perú

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Militar de destacada trayectoria, José de La Mar enfrentó conflictos internos y promovió principios constitucionales durante una etapa crucial de la historia republicana. (Fortaleza de Castillo Real Felipe. Sala de Gobernador, Callao)

José de La Mar nació el 12 de mayo de 1776 en Cuenca, entonces parte de la Real Audiencia de Quito. Destacó como militar durante las guerras de independencia sudamericanas y posteriormente asumió la presidencia del Perú en dos periodos.

Participó en importantes campañas militares junto a fuerzas patriotas y tuvo un rol decisivo en la consolidación de la República peruana. Durante su gobierno enfrentó conflictos internos y tensiones con la Gran Colombia.

También impulsó principios constitucionales y buscó fortalecer las instituciones republicanas en una etapa marcada por la inestabilidad política tras la independencia del país.

12 de mayo de 1951 - Manuel Acosta Ojeda crea el vals “Madre”, himno eterno del criollismo peruano

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Inspirado por el amor y la nostalgia, Manuel Acosta Ojeda creó el vals “Madre”, una obra que terminó convertida en clásico del cancionero criollo peruano. (Andina)

El 12 de mayo de 1951, Manuel Acosta Ojeda compuso el vals “Madre”, una de las canciones más emblemáticas de la música criolla peruana y símbolo de homenaje al Día de la Madre.

Según relató el propio compositor, escribió los primeros versos en una madrugada de mayo sobre una cajetilla de cigarrillos, inspirado por sentimientos de remordimiento y amor hacia su madre. Años después, el tema alcanzó enorme popularidad gracias a interpretaciones de Los Chamas y Óscar Bromley.

La obra se convirtió en un clásico del cancionero peruano por su profunda carga emotiva y su valor dentro del patrimonio musical nacional.

12 de mayo de 2001 - muere Didí, el brasileño que llevó al Perú a su histórico Mundial de México 1970

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Campeón del mundo con Brasil y admirado en Perú, Didí dejó huella como entrenador de la selección y de clubes históricos como Alianza Lima y Cristal. (Selección Peruana)

El 12 de mayo de 2001 falleció Waldir Pereira, conocido mundialmente como Didí, una de las grandes leyendas del fútbol brasileño y figura inolvidable en la historia deportiva peruana.

Campeón del mundo con Brasil en 1958 y 1962, destacó por su talento en el mediocampo y por popularizar el famoso tiro de “hoja seca”.

Como entrenador, condujo a la selección peruana a su primera clasificación mundialista por mérito propio rumbo a México 1970, donde alcanzó los cuartos de final. También dirigió a Sporting Cristal y Alianza Lima, dejando una profunda huella en el fútbol peruano.

12 de mayo - Día de la Universidad Peruana

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El Día de la Universidad Peruana destaca el aporte de las casas de estudio en la formación profesional y el desarrollo científico del país. (Universidad Andina del Cusco)

Cada 12 de mayo se celebra el Día de la Universidad Peruana en conmemoración de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1551, considerada la primera universidad de América y la más antigua en funcionamiento continuo del continente.

La fecha reconoce el aporte de las universidades en la formación profesional, la investigación científica y el desarrollo cultural del país. Además, resalta el papel de la comunidad académica en la construcción del conocimiento y el progreso nacional.

En el Perú, esta jornada también sirve para reflexionar sobre la calidad educativa, la investigación y los desafíos de la educación superior universitaria.

12 de mayo - Día del Fiscal Peruano

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El Día del Fiscal Peruano reconoce la labor de quienes defienden la legalidad y representan a la sociedad en los procesos judiciales del país. (Andina)

Cada 12 de mayo se celebra el Día del Fiscal Peruano en conmemoración del inicio de funciones autónomas del Ministerio Público como institución independiente del Poder Judicial en 1981.

La fecha reconoce la labor de los fiscales en la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y la lucha contra el delito en el país. El Ministerio Público asumió desde entonces un rol clave en la investigación penal y la representación de la sociedad ante la justicia.

En distintas regiones del Perú se realizan ceremonias y homenajes para destacar el trabajo de quienes velan por la transparencia, el orden jurídico y el interés público.

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