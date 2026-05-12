Perú

Melcochita es captado ‘cariñoso’ en salsoteca con joven de 22 años y Monserrat Seminario asegura: “Es su nueva mujer”

El programa Magaly TV La Firme difundió imágenes del sonero junto a una joven de 22 años en una conocida salsoteca, mientras expareja aseguró que ella sería la nueva pareja del cómico

Guardar
Google icon
Un escándalo sacude el mundo del espectáculo peruano. Se expone la relación de Melcochita con una joven que él llama "enfermera", pero las pruebas sugieren que podría ser mucho más que eso. Descubre los detalles de esta controversial historia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme volvió a hablar de Melcochita, luego de que el programa difundiera imágenes del artista acompañado de una joven de 22 años. El reportaje no solo mostró salidas nocturnas entre ambos, sino también reveló las declaraciones de Monserrat Seminario, expareja del cómico, quien aseguró que la joven habría formado parte de su entorno familiar antes de convertirse, presuntamente, en la nueva compañera sentimental del artista.

Desde el inicio del programa, Magaly Medina cuestionó la cercanía entre Melcochita y la joven, poniendo énfasis en la explicación que el propio comediante dio sobre la presencia constante de la muchacha en su vida. “Él tiene una enfermera. Dice que es su enfermera, que le da los medicamentos, que le da la comidita”, comentó la conductora mientras presentaba el informe.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Magaly aseguró que la historia tendría más detalles detrás. Según contó, Monserrat le reveló que Amado Gálvez era vecina del condominio donde vivían y que incluso compartía tiempo con toda la familia. “Era la vecina del condominio, que incluso iba a su casa, se quedaba a dormir en su casa con las niñas de ella, que era una vecina jovencita de veintidós años, muy amiga de ella”, relató Medina durante el programa.

Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también señaló que Monserrat veía a la joven como una persona cercana y de confianza. “Dice Monserrat que la trataba como si fuera una hija. Decía: ‘Ella es casi como mi hija’”, agregó. No obstante, el relato tomó otro rumbo cuando Magaly deslizó que esa cercanía habría cambiado tras la separación entre la modelo y el artista.

PUBLICIDAD

Resulta que esta hija ahora atiende a Melcochita”, expresó la conductora en tono irónico. Luego, cuestionó la versión del cómico, quien insiste en que la joven únicamente cumple labores de cuidado debido a su avanzada edad y a sus problemas de salud. “Melcochita dice: ‘No, oye, es mi enfermera, es mi enfermera’. Pero a la enfermera la lleva a la casa de la salsa y se amanece con ella hasta las cuatro de la mañana y la enfermera se recuesta en el pecho del Melcochita”, añadió.

Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

Su salida a la discoteca

El programa indicó que el comediante acudió primero a un evento en Barranco y luego continuó la noche en una conocida salsoteca. “Este sábado, a partir de las once de la noche, notamos que el cómico entraba a una discoteca con esta jovencita, a la que registramos como Heidy Amado, de veintidós añitos”, detalló el informe.

En medio del reportaje también aparecieron las declaraciones de Monserrat Seminario, quien no dudó en afirmar que la joven sería actualmente la nueva pareja de Melcochita. “Amado Gálvez es su nueva mujer”, respondió cuando fue consultada directamente sobre la relación entre ambos.

La reportera insistió preguntándole si realmente Pablo Villanueva, nombre real de Melcochita, tenía una nueva pareja. “Sí, yo ya sabía. La que vivía en mi departamento, que yo le decía hija”, afirmó Monserrat, dejando entrever que la situación le habría generado una profunda decepción.

Composición de imágenes: Melcochita y una joven caminando, otra escena de ellos bailando en una discoteca, y Monserrat Seminario sonriendo en un círculo.
El comediante Melcochita fue visto caminando con una joven de 22 años y bailando en una discoteca, mientras Monserrat Seminario afirma que es su nueva mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando le preguntaron desde cuándo existiría esta relación, la expareja del sonero respondió de manera contundente: “Desde el día que se fue de la casa Pablo”. Sus declaraciones reforzaron la versión de que la cercanía entre el humorista y la joven habría comenzado poco después del fin de su relación sentimental.

Mientras el programa emitía imágenes musicales y comentarios irónicos, la voz en off añadió: “Con razón notamos que esta chibola entraba y salía del nuevo depa de Melcocha”. Incluso compararon la situación con una historia romántica marcada por la enorme diferencia de edad. “Como si se tratara de Romeo y su nieta, digo, de Romeo y Julieta”, bromearon durante el informe.

Sin embargo, el reportaje volvió a poner en duda esa explicación al recordar que la joven no solo lo acompañó durante el día, sino también en una salida nocturna. “La chibola estuvo primero en el evento del comediante en Barranco y de ahí se pasó a la casa de la salsa, donde Melcochita le metió su apachurrada”, comentó la voz en off del programa.

Collage que muestra a Melcochita con una joven en la calle, en una fiesta, y un recuadro de Monserrat Seminario, quien confirma la relación.
El humorista Melcochita es captado en varias escenas con una joven de 22 años, generando especulaciones sobre una relación confirmada por Monserrat Seminario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Monserrat Seminario, la versión de la “enfermera” no sería cierta. “Ella no es su enfermera, ella está como su mujer, no como su enfermera”, afirmó tajantemente frente a las cámaras de Magaly TV La Firme.

La modelo además recordó el vínculo cercano que la joven tenía con toda la familia. “Dos años ha vivido en mi casa con mi familia. Ella dormía en el cuarto con mis hijas”, sostuvo visiblemente incómoda por la situación. También reveló que la muchacha incluso participaba en actividades relacionadas al artista. “Ella fue a recogerlo al aeropuerto con su representante”, agregó.

Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

MelcochitaMonserrat SeminarioMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 12 de mayo en el Perú: una jornada que traza la huella de la identidad y el progreso nacional

La conmemoración del 12 de mayo abarca hitos cruciales para la educación, la justicia y la cultura, reflejando cómo distintos legados han modelado el desarrollo intelectual, institucional y social del país

Qué se celebra el 12 de mayo en el Perú: una jornada que traza la huella de la identidad y el progreso nacional

Línea ANNA 1810: el servicio gratuito para niños en riesgo que también atiende consultas de tareas y soledad infantil

Un psicólogo que escucha, un trabajador social que orienta y un abogado que asesora: así funciona la Línea ANNA 1810, el servicio gratuito del Estado peruano para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Línea ANNA 1810: el servicio gratuito para niños en riesgo que también atiende consultas de tareas y soledad infantil

Fernando Cabada aclara la situación de Piero Cari en Alianza Lima: “Nos interesa que siga con nosotros”

El administrador de Alianza Lima explicó por qué el talentoso juvenil perdió protagonismo en el equipo principal y enfatizó el interés del club en retener al joven mediocampista surgido de las divisiones formativas

Fernando Cabada aclara la situación de Piero Cari en Alianza Lima: “Nos interesa que siga con nosotros”

Alejandra Baigorria sigue viajando por el mundo, pero lejos de Said Palao: ¿Cuál es su nuevo destino donde emprenderá una misión solidaria?

En medio de rumores sobre su matrimonio con el chico reality, la popular influencer sorprende al participar en una misión humanitaria contra la desnutrición infantil en Malawi

Alejandra Baigorria sigue viajando por el mundo, pero lejos de Said Palao: ¿Cuál es su nuevo destino donde emprenderá una misión solidaria?

Universitario vs Sport Boys 0-0: resumen del amargo empate en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Amargo resultado para los de Jorge Araujo, quien tuvo que cambiar los planes del equipo tras expulsión de José Carabalí al minuto de juego en el estadio Miguel Grau. Los ‘rosados’ dominaron, pero no lograron vencer el arco de Diego Romero

Universitario vs Sport Boys 0-0: resumen del amargo empate en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física

ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física

ONPE al 99.753% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

El JNE explica por qué la proclamación oficial de la primera vuelta no es inmediata y qué pasos faltan

Fernando Rospigliosi increpa al ministro del Interior por asignar a FAME compra de pistolas para PNP tras fallida licitación internacional

Rafael López Aliaga ahora sugiere que detrás del supuesto fraude están Gabriel Boric y “lo que queda de Cuba, Venezuela y Bolivia”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria sigue viajando por el mundo, pero lejos de Said Palao: ¿Cuál es su nuevo destino donde emprenderá una misión solidaria?

Alejandra Baigorria sigue viajando por el mundo, pero lejos de Said Palao: ¿Cuál es su nuevo destino donde emprenderá una misión solidaria?

‘Giselo’ explica por qué no siguió a Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Prefiero ser Judas con plata y trabajo”

Christian Cueva acusa a Pamela López de alienación parental y muestra pruebas en vivo en ‘Amor y Fuego’

Christian Cueva aclara polémica deuda de S/ 80 000 con la madre de Pamela López: "Ya le pagué la deuda a la abuela de mis hijos"

Flor Bertotti, ‘Floricienta’, prepara papa a la huancaína y revela que la gastronomía peruana es su favorita: “El lugar donde más rico se come”

DEPORTES

Fernando Cabada aclara la situación de Piero Cari en Alianza Lima: “Nos interesa que siga con nosotros”

Fernando Cabada aclara la situación de Piero Cari en Alianza Lima: “Nos interesa que siga con nosotros”

Universitario vs Sport Boys 0-0: resumen del amargo empate en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Héctor Cúper y Ronaldo, una difícil relación en Inter de Milán marcada por diferencias futbolísticas: “Habla mal de mí”

Expulsión de José Carabalí, al minuto de juego, tras desmedido cruce contra Luis Urruti en Universitario vs Sport Boys en Liga 1 2026

Bassco Soyer accede a semifinales de la Liga Revelação con brillante presentación en Gil Vicente: asistencia en goleada frente a Famalicão