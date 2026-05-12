Monserrat Seminario sorprendida con joven vinculada a Melcochita: “No es su enfermera, la trataba como una hija”

Un escándalo sacude el mundo del espectáculo peruano. Se expone la relación de Melcochita con una joven que él llama "enfermera", pero las pruebas sugieren que podría ser mucho más que eso. Descubre los detalles de esta controversial historia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente aparición de Melcochita junto a una joven de 22 años en una conocida salsoteca provocó la inmediata reacción de Monserrat Seminario, quien decidió romper su silencio y pronunciarse públicamente sobre la mujer que hoy acompaña al padre de sus hijas.

La piurana no solo confirmó que conocía perfectamente a la joven identificada como Heidy Amado, sino que además aseguró que ella convivió durante años con su familia y que actualmente sería la nueva pareja sentimental del humorista. Ella dejó en claro que la joven no era una desconocida dentro de su entorno y que incluso había llegado a considerarla como parte de su familia.

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“Sí, yo ya sabía. La que vivía en mi departamento, que yo le decía hija”, expresó Monserrat durante la entrevista emitida por el programa de espectáculos. Según contó la expareja del artista, la joven convivió con ellos durante un largo tiempo y compartía espacios íntimos con sus hijas.

Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

“Dos años ha vivido en mi casa con mi familia. Ella dormía en el cuarto con mis hijas”, afirmó visiblemente incómoda por la situación. Seminario también explicó que la joven no solo era cercana a ella, sino que mantenía contacto constante con el entorno de Melcochita. “Ella fue a recogerlo al aeropuerto con su representante”, comentó, dejando entrever que la relación entre ambos ya existía desde hace bastante tiempo.

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Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

Consultada directamente sobre si Pablo Villanueva, tenía una nueva pareja, Monserrat respondió de manera contundente. “Amado Gálvez es su nueva mujer”, afirmó sin rodeos. El reportero insistió preguntándole desde cuándo existiría esta relación sentimental, y la modelo no dudó en señalar que el vínculo habría comenzado tras la separación definitiva con el humorista. “Desde el día que se fue de la casa Pablo”, sostuvo.

Pero una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando Monserrat negó completamente que la joven sea solo una trabajadora encargada de los cuidados del cómico, como él ha intentado explicar públicamente. “Ella no es su enfermera, ella está como su mujer, no como su enfermera”, manifestó tajantemente.

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Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.

Heidy Amado niega ser pareja de ‘Melcochita’

Hasta el momento, Heidy Amado no ha confirmado oficialmente mantener una relación amorosa con Melcochita. Sin embargo, las declaraciones de Monserrat Seminario terminaron convirtiéndose en el eje principal de toda la polémica.

La modelo dejó claro que ya conocía desde hace tiempo la cercanía entre ambos y que la situación no la tomó completamente por sorpresa. Aun así, sus palabras reflejaron incomodidad y decepción al recordar que la joven formó parte de su hogar y convivió con sus hijas durante dos años.

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Mientras tanto, Mientras tanto, el informe del programa continuó mostrando imágenes del artista y la joven compartiendo juntos durante la noche. La narración incluso ironizó sobre la gran diferencia de edad entre ambos. “Pa la melá, qué fea fruna”, comentaron antes de lanzar una comparación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Con razón notamos que esta chibola entraba y salía del nuevo depa de Melcocha, pero con ese dato de Monserrat nos haría pensar mal, como si se tratara de Romeo y su nieta, digo, de Romeo y Julieta”, dijo la voz en off en tono sarcástico.

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Magaly Medina revela imágenes de Melcochita de fiesta con joven que cuidaba de él. Captura: Magaly TV La Firme.