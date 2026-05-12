Perú

Línea ANNA 1810: el servicio gratuito para niños en riesgo que también atiende consultas de tareas y soledad infantil

Un psicólogo que escucha, un trabajador social que orienta y un abogado que asesora: así funciona la Línea ANNA 1810, el servicio gratuito del Estado peruano para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

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Grupo grande de estudiantes uniformados y adultos posa en un auditorio con un muñeco de la Línea ANNA 1810; los estudiantes sostienen tarjetas azules
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, junto a estudiantes y autoridades, lanza la campaña "1810 en tu cole" en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de Lima. (MIMP)

Cada año, miles de niñas, niños y adolescentes en Perú marcan el 1810 para pedir ayuda. Detrás de esas llamadas hay una realidad que sorprende: tres de cada cuatro no las hace el propio menor, sino un familiar cercano —un tío, una abuela, un hermano mayor— que detecta una situación de riesgo y no sabe a dónde acudir.

Desde 2018, la Línea ANNA 1810 ha acumulado 84.796 llamadas efectivas de menores en posible situación de vulnerabilidad o desprotección familiar. Esta semana, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, llevó ese servicio directamente a las aulas con la campaña “1810 en tu cole”, en una jornada que reunió a 324 estudiantes de primer año de secundaria en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert, en Lima.

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La Ministra Edith Pariona presenta la línea "ANNA 1810", un servicio gratuito y nacional diseñado para escuchar y acompañar a niños, niñas y adolescentes.

La sigla no es casual: ANNA significa Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes. Al otro lado de la línea no hay un contestador automático, sino un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados que atienden desde orientación emocional hasta asesoría legal sobre derechos vulnerados. “A través de este servicio, los menores de edad pueden encontrar un espacio seguro, una voz amiga para hablar sobre la situación que atraviesan. Nuestros menores no están solos frente a un problema“, afirmó Pariona durante la actividad.

Grupo de jóvenes estudiantes con uniformes de colegio, sentadas en butacas rojas en un auditorio, levantan las manos con entusiasmo
Estudiantes de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert en Lima participan con entusiasmo en la campaña "1810 en tu cole" del MIMP, aprendiendo sobre la Línea ANNA 1810 para la protección de sus derechos. (MIMP)

Quién llama y por qué

Las cifras del primer trimestre de 2026 revelan el perfil real del servicio: entre enero y marzo se registraron 3.282 llamadas, de las cuales el 80% estuvo vinculado a situaciones de riesgo o desprotección familiar. Las causales son diversas: hay menores que enfrentan situaciones de desprotección, otros cuyos derechos fueron vulnerados en el colegio o en otros espacios, y casos en los que los abogados del equipo brindan asesoría sobre cómo conocer y ejercer esos derechos.

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En un escenario, un personaje disfrazado de la Línea ANNA 1810, una animadora con peluca morada y cinco estudiantes en uniforme posan frente a una pantalla
La ministra Edith Pariona y la campaña “1810 en tu cole” llegan a la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert en Lima, concientizando a estudiantes sobre la Línea ANNA 1810 para la protección de menores. (MIMP)

Pero el espectro de llamadas va más allá de las emergencias. Algunos niños marcan el número porque están solos en casa y no tienen con quién conversar, o para preguntar sobre sus tareas escolares. “Nosotros estamos ahí para darles todo el acompañamiento e información que ellos necesiten”, señaló la ministra. Cuando la situación lo requiere, los casos son derivados de manera inmediata a la Unidad de Protección Especial (UPE), las DEMUNA y el Programa Nacional Warmi ñan para su atención en terreno.

Grupo de cinco personas, incluyendo un oficial, una estudiante, la Ministra Pariona, una persona disfrazada de teléfono y una payasita, posan sonriendo en un escenario escolar con el logo de Línea ANNA 1810
La Ministra de la Mujer, Edith Pariona, junto a estudiantes y el equipo de la Línea ANNA 1810, lanzan la campaña "1810 en tu cole" para sensibilizar sobre la protección de la niñez en la I.E. Juana Alarco de Dammert en Lima. (MIMP)

Sin barreras de acceso

La línea opera de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., sin costo para quien llama y desde cualquier operador —Claro, Telefónica, Entel— y cualquier región del país. “No hay impedimento para que de cualquier región se puedan comunicar con nosotros”, precisó Pariona. El servicio cuenta con cobertura nacional y no requiere ningún tipo de registro previo para acceder a él.

En un escenario, una persona vestida de payaso con micrófono habla junto a la mascota de la Línea ANNA 1810 y otra mujer con gafas que lee un papel
Representantes de la Línea ANNA 1810 interactúan con estudiantes durante la campaña "1810 en tu cole" para sensibilizar sobre los derechos de la infancia en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert, Lima. (MIMP)

La estrategia “1810 en tu cole” apunta a que los propios adolescentes conozcan el servicio antes de necesitarlo. La lógica es preventiva: un menor que sabe que ese número existe puede usarlo cuando enfrente una situación de riesgo o cuando detecte que un compañero la atraviesa.

La jornada de lanzamiento en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert incluyó dinámicas participativas, presentaciones artísticas y espacios de sensibilización sobre derechos de la infancia. El MIMP no precisó cuántas instituciones educativas forman parte del cronograma de visitas.

Mascota de la Línea ANNA 1810, con forma de teléfono blanco y turquesa, entre estudiantes uniformadas de secundaria sentadas en asientos rojos de un auditorio
Un personaje de la Línea ANNA 1810 se presenta ante estudiantes de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert en Lima, promoviendo la campaña "1810 en tu cole" para la protección de niños y adolescentes. (MIMP)

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