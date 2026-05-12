Héctor Cúper y Ronaldo, una difícil relación en Inter de Milán marcada por diferencias futbolísticas: “Habla mal de mí”

Héctor Cúper difuminado por la presencia de Ronaldo. - Crédito: AFP

Héctor Cúper, de 70 años, puede presumir de una hoja de vida de lujo. Ganó dos Supercopa de España, fue dos veces subcampeón de la Champions League, clasificó a la selección de Egipto a una Copa del Mundo después de 26 años de ausencia y llevó las riendas del Inter de Milán a inicios del nuevo milenio.

Durante esa etapa trabajó con un vestuario repleto de eminencias futbolísticas, entre los que destacaban Francesco Toldo, Marco Materazzi, Iván Ramiro Córdoba, Javier Zanetti, Cristiano Zanetti, Álvaro Recoba y Ronaldo. Con este último, sin embargo, sostuvo una muy mala relación que se aproximó a una guerra abierta en el estadio Giuseppe Meazza.

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Héctor Cúper y Ronaldo compartieron espacio en el Inter de Milán. - Crédito: EFE

Al ‘Fenómeno’ no le agradaba en lo más mínimo los métodos estrictos de Cúper tanto en los entrenamientos como en los partidos mismos. A ello se suma que el estratega argentino nunca cedió ante las peticiones del astro para realizar viajes relámpago a Brasil. Por tal motivo, podría decirse, el ‘9’ le tomó entre antipatía y rencor a Héctor Raúl.

De ahí que hasta el día de hoy lo signe como el peor entrenador con el que trabajó. Cúper, de hecho, lo recordó así en una entrevista con ESPN: “Extraordinario jugador, aunque no me llevé muy bien. Había algunas cositas, quería que siguieran una cierta línea”.

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“Había cosas a las que él no estaba acostumbrado. Cada vez que le ponen un micrófono y está hablando de comidas o no sé qué, se detiene y dice: ‘el peor técnico que tuve es Héctor Cúper’. Por ahí tendrá razón, pero me gustaría que diga el porqué”, sumó.

Aunque no se relacionaron por mucho tiempo, el ‘Cabezón’ vivió momentos singulares con Ronaldo. El entrenador quiso imponer disciplina pesando a todos los jugadores, pero el delantero brasileño se negó. “No, yo no me peso”, le respondió, argumentando que luego sus compañeros lo molestaban por su peso.

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Héctor Cúper es catalogado como el peor entrenador de la carrera de Ronaldo. - Crédito: Difusión

En otra ocasión, el ‘Fenómeno’ le pidió permiso a Héctor Raúl para viajar rápido a Brasil, pero el argentino le planteó un desafío: defender 10 mano a mano ante los delanteros del Inter de Milán en una práctica. Aunque parecía una asignatura imposible, el goleador sobresalió, mantuvo en dique seco a sus compañeros y ganó la apuesta.

Por las exigencias de Cúper, Ronaldo le solicitó al presidente Massimo Moratti decidir entre él o el técnico argentino. Finalmente el titular del Inter respaldó el proyecto de Héctor Raúl y le abrió la puerta de salida al ‘9’, quien se marchó al Real Madrid para triunfar como un artillero de talla mundial.

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