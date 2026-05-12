Empleos en el sector salud: hospital Larco Herrera paga hasta S/ 6.666 en nueva convocatoria laboral

El Hospital Psiquiátrico Larco Herrera y los centros de salud comunitarios del país pueden atender a personas con patologías de salud mental. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

El Hospital Víctor Larco Herrera ha lanzado una nueva convocatoria de trabajo 2026 con un total de 47 plazas disponibles bajo el régimen laboral 276, dirigida a perfiles que van desde personas con secundaria completa hasta profesionales titulados en diversas especialidades.

Esta oferta, que estará vigente hasta el 25 de mayo de 2026, se posiciona como una de las más atractivas del mes no solo por la cantidad de vacantes, sino también por los sueldos competitivos que oscilan entre S/ 2.736 y S/ 6.666. Se trata de una convocatoria clave para quienes buscan estabilidad en el sector público, especialmente en el ámbito de la salud mental, una de las áreas más demandadas en el país.

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¿Qué vacantes ofrece el Hospital Víctor Larco Herrera?

Nombramiento en el sector Salud: Transfieren S/ 6.6 millones para incorporar a profesionales, técnicos y auxiliares

La convocatoria incluye una amplia variedad de puestos en distintas áreas profesionales y técnicas. A continuación, el detalle organizado por nivel educativo para facilitar la lectura:

Puestos para nivel universitario (titulado y especializado):

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Médicos (5 plazas) : requieren título de Médico Cirujano y especialidad en Psiquiatría. Sueldo: S/ 6.666.

Médicos especialistas (4 plazas) : en Psiquiatría, Geriatría y Medicina Interna. Sueldo: S/ 6.666.

Enfermeros/as (3 plazas) : licenciados en Enfermería, deseable especialidad en salud mental. Sueldo: S/ 5.342.

Enfermeros/as especialistas (5 plazas) : con especialización en psiquiatría. Sueldo: S/ 5.342.

Nutricionista (1 plaza) : titulado en Nutrición. Sueldo: S/ 5.342.

Psicólogo/a especialista (1 plaza) : título profesional. Sueldo: S/ 5.342.

Trabajador/a social (1 plaza): licenciado en Trabajo Social. Sueldo: S/ 5.342.

Puestos para nivel técnico:

Técnicos en Enfermería (11 plazas) : título técnico. Sueldo: S/ 2.797.

Técnico en Nutrición (1 plaza) : formación técnica en nutrición o gastronomía. Sueldo: S/ 2.797.

Técnico en rehabilitación (1 plaza): carreras técnicas de salud. Sueldo: S/ 2.797.

Puestos administrativos y otros perfiles:

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Asistentes administrativos (varias plazas) : dirigidos a técnicos, bachilleres o estudiantes universitarios en Administración, Contabilidad, Economía, Estadística, Sistemas, entre otros. Sueldo: S/ 2.787.

Asistente en servicios de salud (1 plaza): bachiller en ingeniería o arquitectura. Sueldo: S/ 3.065.

Puestos para secundaria completa:

Auxiliares asistenciales (varias plazas) : Sueldo: S/ 2.736.

Auxiliar de enfermería (1 plaza): Sueldo: S/ 2.736.

En total, la convocatoria abarca especialidades como Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición, Trabajo Social, Ingeniería, Administración y más, lo que amplía significativamente las posibilidades de postulación para distintos perfiles.

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¿Cómo postular a esta convocatoria laboral?

Un hospital psiquiátrico en el Perú que cuenta con sistemas de salud precarios. Foto: Andina.

El proceso de postulación requiere atención a los detalles, ya que cada puesto tiene requisitos específicos. Estos son los pasos clave que deben seguir los interesados:

1. Revisar las bases oficiales. Cada plaza cuenta con un documento detallado donde se especifican requisitos, funciones y condiciones. Es fundamental leerlo cuidadosamente antes de postular.

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2. Verificar cumplimiento de requisitos. El postulante debe asegurarse de contar con el grado académico, experiencia y documentos exigidos para evitar descalificaciones.

3. Preparar la documentación. Generalmente se solicita:

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CV documentado

Copias de títulos o certificados

DNI

Anexos y formatos específicos de la convocatoria

4. Presentar la postulación dentro del plazo. La fecha límite es el 25 de mayo de 2026, por lo que se recomienda no esperar hasta el último momento.

5. Seguir el proceso de evaluación. Esto puede incluir revisión curricular, entrevistas y otras etapas según el cargo.

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Un aspecto importante que advierte la entidad es que los postulantes deben adjuntar correctamente todos los documentos solicitados, ya que cualquier omisión podría dejarlos fuera del proceso.

En un contexto donde el empleo formal es cada vez más competitivo, esta convocatoria del Hospital Víctor Larco Herrera representa una gran oportunidad para ingresar al sector público con condiciones laborales estables y remuneraciones atractivas. Además, refuerza la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental en el Perú, un campo que sigue en crecimiento y demanda constante de profesionales.

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