Perú

Empleos en el sector salud: hospital Larco Herrera paga hasta S/ 6.666 en nueva convocatoria laboral

Se trata de una oferta clave para quienes buscan estabilidad en el sector público, especialmente en el ámbito de la salud mental, una de las áreas más demandadas en el país

Guardar
Google icon
El Hospital Psiquiátrico Larco Herrera y los centros de salud comunitarios del país pueden atender a personas con patologías de salud mental. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)
El Hospital Psiquiátrico Larco Herrera y los centros de salud comunitarios del país pueden atender a personas con patologías de salud mental. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

El Hospital Víctor Larco Herrera ha lanzado una nueva convocatoria de trabajo 2026 con un total de 47 plazas disponibles bajo el régimen laboral 276, dirigida a perfiles que van desde personas con secundaria completa hasta profesionales titulados en diversas especialidades.

Esta oferta, que estará vigente hasta el 25 de mayo de 2026, se posiciona como una de las más atractivas del mes no solo por la cantidad de vacantes, sino también por los sueldos competitivos que oscilan entre S/ 2.736 y S/ 6.666. Se trata de una convocatoria clave para quienes buscan estabilidad en el sector público, especialmente en el ámbito de la salud mental, una de las áreas más demandadas en el país.

PUBLICIDAD

¿Qué vacantes ofrece el Hospital Víctor Larco Herrera?

Nombramiento en el sector Salud: Transfieren S/ 6.6 millones para incorporar a profesionales, técnicos y auxiliares
Nombramiento en el sector Salud: Transfieren S/ 6.6 millones para incorporar a profesionales, técnicos y auxiliares

La convocatoria incluye una amplia variedad de puestos en distintas áreas profesionales y técnicas. A continuación, el detalle organizado por nivel educativo para facilitar la lectura:

Puestos para nivel universitario (titulado y especializado):

PUBLICIDAD

  • Médicos (5 plazas): requieren título de Médico Cirujano y especialidad en Psiquiatría. Sueldo: S/ 6.666.
  • Médicos especialistas (4 plazas): en Psiquiatría, Geriatría y Medicina Interna. Sueldo: S/ 6.666.
  • Enfermeros/as (3 plazas): licenciados en Enfermería, deseable especialidad en salud mental. Sueldo: S/ 5.342.
  • Enfermeros/as especialistas (5 plazas): con especialización en psiquiatría. Sueldo: S/ 5.342.
  • Nutricionista (1 plaza): titulado en Nutrición. Sueldo: S/ 5.342.
  • Psicólogo/a especialista (1 plaza): título profesional. Sueldo: S/ 5.342.
  • Trabajador/a social (1 plaza): licenciado en Trabajo Social. Sueldo: S/ 5.342.

Puestos para nivel técnico:

  • Técnicos en Enfermería (11 plazas): título técnico. Sueldo: S/ 2.797.
  • Técnico en Nutrición (1 plaza): formación técnica en nutrición o gastronomía. Sueldo: S/ 2.797.
  • Técnico en rehabilitación (1 plaza): carreras técnicas de salud. Sueldo: S/ 2.797.

Puestos administrativos y otros perfiles:

  • Asistentes administrativos (varias plazas): dirigidos a técnicos, bachilleres o estudiantes universitarios en Administración, Contabilidad, Economía, Estadística, Sistemas, entre otros. Sueldo: S/ 2.787.
  • Asistente en servicios de salud (1 plaza): bachiller en ingeniería o arquitectura. Sueldo: S/ 3.065.

Puestos para secundaria completa:

  • Auxiliares asistenciales (varias plazas): Sueldo: S/ 2.736.
  • Auxiliar de enfermería (1 plaza): Sueldo: S/ 2.736.

En total, la convocatoria abarca especialidades como Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición, Trabajo Social, Ingeniería, Administración y más, lo que amplía significativamente las posibilidades de postulación para distintos perfiles.

¿Cómo postular a esta convocatoria laboral?

Larco Herrera
Un hospital psiquiátrico en el Perú que cuenta con sistemas de salud precarios. Foto: Andina.

El proceso de postulación requiere atención a los detalles, ya que cada puesto tiene requisitos específicos. Estos son los pasos clave que deben seguir los interesados:

1. Revisar las bases oficiales. Cada plaza cuenta con un documento detallado donde se especifican requisitos, funciones y condiciones. Es fundamental leerlo cuidadosamente antes de postular.

2. Verificar cumplimiento de requisitos. El postulante debe asegurarse de contar con el grado académico, experiencia y documentos exigidos para evitar descalificaciones.

3. Preparar la documentación. Generalmente se solicita:

  • CV documentado
  • Copias de títulos o certificados
  • DNI
  • Anexos y formatos específicos de la convocatoria

4. Presentar la postulación dentro del plazo. La fecha límite es el 25 de mayo de 2026, por lo que se recomienda no esperar hasta el último momento.

5. Seguir el proceso de evaluación. Esto puede incluir revisión curricular, entrevistas y otras etapas según el cargo.

Un aspecto importante que advierte la entidad es que los postulantes deben adjuntar correctamente todos los documentos solicitados, ya que cualquier omisión podría dejarlos fuera del proceso.

En un contexto donde el empleo formal es cada vez más competitivo, esta convocatoria del Hospital Víctor Larco Herrera representa una gran oportunidad para ingresar al sector público con condiciones laborales estables y remuneraciones atractivas. Además, refuerza la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental en el Perú, un campo que sigue en crecimiento y demanda constante de profesionales.

Temas Relacionados

Hospital Víctor Larco HerreraLarco HerreraOportunidad laboralTrabajoEmpleoperu-noticias

Más Noticias

Universitario 0-0 Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cierre de la fecha promete emociones en el Callao. Dos históricos del fútbol peruano chocan en un encuentro de mucha expectativa y aquí podrás seguir todas las incidencias en tiempo real

Universitario 0-0 Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Banda ‘Los Mexicanos’ amenaza de muerte a colectiveros del paradero Acho con videos de ataques y mensajes extorsivos

Los conductores alertaron que continúan trabajando bajo temor ante posibles atentados vinculados al control ilegal de rutas por bandas criminales

Banda ‘Los Mexicanos’ amenaza de muerte a colectiveros del paradero Acho con videos de ataques y mensajes extorsivos

Expulsión de José Carabalí, al minuto de juego, tras desmedido cruce contra Luis Urruti en Universitario vs Sport Boys en Liga 1 2026

El lateral / volante ecuatoriano derribó al delantero uruguayo, evitando que lograse ingresar al área defendida por Diego Romero. Frente a la infracción, el árbitro Bruno Pérez decidió echarlo

Expulsión de José Carabalí, al minuto de juego, tras desmedido cruce contra Luis Urruti en Universitario vs Sport Boys en Liga 1 2026

‘Giselo’ explica por qué no siguió a Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Prefiero ser Judas con plata y trabajo”

El conductor de América Hoy explicó en el podcast de Verónica Linares por qué decidió no seguir a Gisela Valcárcel y defendió su permanencia en América TV

‘Giselo’ explica por qué no siguió a Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Prefiero ser Judas con plata y trabajo”

ONPE al 99.753% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

La primera vuelta peruana llega a su tramo final con una disputa histórica: poco más de 14 mil votos separan al segundo del tercero con el 99% escrutado. Fujimori ya hace campaña, Sánchez consolida su ventaja y López Aliaga denuncia un fraude que las autoridades electorales

ONPE al 99.753% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99.753% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ONPE al 99.753% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

El JNE explica por qué la proclamación oficial de la primera vuelta no es inmediata y qué pasos faltan

ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física

Fernando Rospigliosi increpa al ministro del Interior por asignar a FAME compra de pistolas para PNP tras fallida licitación internacional

Rafael López Aliaga ahora sugiere que detrás del supuesto fraude están Gabriel Boric y “lo que queda de Cuba, Venezuela y Bolivia”

ENTRETENIMIENTO

‘Giselo’ explica por qué no siguió a Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Prefiero ser Judas con plata y trabajo”

‘Giselo’ explica por qué no siguió a Gisela Valcárcel a Panamericana TV: “Prefiero ser Judas con plata y trabajo”

Christian Cueva acusa a Pamela López de alienación parental y muestra pruebas en vivo en ‘Amor y Fuego’

Christian Cueva aclara polémica deuda de S/ 80 000 con la madre de Pamela López: "Ya le pagué la deuda a la abuela de mis hijos"

Flor Bertotti, ‘Floricienta’, prepara papa a la huancaína y revela que la gastronomía peruana es su favorita: “El lugar donde más rico se come”

Ernesto Pimentel se despide de 'Sábado Súper Star' para apostar todo por el Circo de la Chola Chabuca

DEPORTES

Universitario 0-0 Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario 0-0 Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Expulsión de José Carabalí, al minuto de juego, tras desmedido cruce contra Luis Urruti en Universitario vs Sport Boys en Liga 1 2026

Héctor Cúper y Ronaldo, una difícil relación en Inter de Milán marcada por diferencias futbolísticas: “Habla mal de mí”

Bassco Soyer accede a semifinales de la Liga Revelação con brillante presentación en Gil Vicente: asistencia en goleada frente a Famalicão

Con Renato Tapia a la cabeza, Al-Wasl suma su tercer triunfo consecutivo tras remontar a Al Jazira en la liga de Emiratos Árabes Unidos