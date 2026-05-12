Fernando Rospigliosi increpa al ministro del Interior por asignar a FAME compra de pistolas para PNP tras fallida licitación internacional

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, cuestionó la decisión del Ministerio del Interior de encargar a FAME la compra de 31.045 pistolas para la Policía Nacional

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha cuestionado al Ministerio del Interior por encargar a la empresa estatal FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército) la compra de 31.045 pistolas para la Policía Nacional (PNP), tras la anulación del proceso de licitación internacional iniciado en 2025.

En un oficio dirigido al ministro José Zapata, al que accedió Infobae Perú, Rospigliosi recordó que la contratación internacional fue anulada debido a “irregularidades” detectadas en la Oficina General de Administración y Finanzas, con lo cual el proceso volvió a la etapa de requerimiento y se ordenó una investigación de responsabilidades.

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El legislador refirió que, en el proceso original, la empresa Israel Weapon Industries (IWI) ofertó el modelo a 949 dólares por unidad, con entrega en 99 días y mantenimiento gratuito para las primeras 1.000 unidades. “¿Por qué no se decidió contratar a IWI en el proceso de contratación internacional?”, preguntó al solicitar aclarar si existieron ofertas con mejores condiciones.

Según información obtenida por este medio, FAME cotizó cada pistola en 1.049 dólares. La propuesta incluye la pistola IWI Jericho RPSL calibre 9x19 mm, tres cargadores de 17 cartuchos, miras con tritio delantera y posterior, tres backstraps, kit de limpieza, manual en español, estuche de transporte y armazón con riel Picatinny.

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El proceso original contemplaba la oferta de Israel Weapon Industries (IWI) a 949 dólares por unidad, mientras que FAME cotizó el mismo modelo a 1.049 dólares, con un plazo de entrega extendido a 24 meses

El congresista indicó que esta propuesta presentada a FAME bajo la modalidad por encargo incrementa el costo por unidad y extiende el plazo de entrega a 24 meses. “Aceptar un plazo de dos años para recibir pistolas es una negligencia que afectará la capacidad operativa de la PNP”, afirmó.

También cuestionó la decisión de elegir un proveedor no domiciliado en el país, pese a que la normativa obliga a priorizar la contratación directa con fabricantes extranjeros. “El Ministerio del Interior no está obligado a contratar con FAME si esta no cumple con los requisitos técnicos o si sus condiciones son desventajosas”, sostuvo.

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El legislador advirtió que la firma estatal podría actuar como intermediario y revender al Estado a un costo mayor, lo que pone en duda la eficiencia del gasto y la seguridad operativa. Remarcó que “la compra de material de guerra debe hacerse directamente al fabricante, para garantizar transparencia y trazabilidad, conforme a tratados internacionales”.

Rospigliosi solicitó aclaraciones sobre la elección de FAME y advirtió que la empresa estatal podría actuar como intermediaria, lo que elevaría los costos y pondría en duda la eficiencia del gasto público

No obstante, un informe técnico advirtió que optar por una licitación internacional cuando existe una oferta nacional adecuada habría implicado “riesgos elevados de nulidad, eventuales responsabilidades administrativas y posibles afectaciones a los objetivos institucionales”. En contraste, la opción de FAME permite garantizar la “trazabilidad y el control” del proceso.

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La adquisición se anunció en medio de una ola criminal que afecta principalmente a transportistas, artistas, y pequeños y medianos empresarios. La PNP reportó 196 homicidios en febrero, de los cuales el 76 % se cometió con arma de fuego, y recibió 1.258 denuncias por extorsión.

Aunque las cifras son altas, el jefe de la institución, Óscar Arriola, indicó en una emisora local que los homicidios disminuyeron un 9 % y las extorsiones un 39 % en lo que va de 2026.

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