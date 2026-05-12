Fernando Cabada aclara la situación de Piero Cari en Alianza Lima: “Nos interesa que siga con nosotros”

Fernando Cabada asegura que el club considera a Piero Cari como parte fundamental del proyecto y revela que su poca presencia en cancha bajo Pablo Guede se debe únicamente a decisiones deportivas, sin relación con temas extra futbolísticos (Alianza Lima)

Durante la temporada 2025, Piero Cari se consolidó como una de las revelaciones más prometedoras de Alianza Lima, ganándose la confianza del entonces entrenador Néstor Gorosito y sumando minutos tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, en el presente año, el volante de 18 años ha visto disminuida su participación bajo la dirección técnica de Pablo Guede, acumulando solo 39 minutos en cancha repartidos en dos encuentros. Esta reducción en su protagonismo generó cuestionamientos entre los aficionados y la prensa local.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, Fernando Cabada, administrador del club blanquiazul , rompió el silencio y expuso los motivos detrás de la decisión técnica, reafirmando la posición de la institución respecto al futuro del futbolista.

La situación actual de Piero Cari en Alianza Lima

La ausencia de Piero Cari en las últimas convocatorias despertó dudas en Alianza Lima, aunque la dirigencia insiste en que el juvenil sigue siendo parte del proyecto. (Alianza Lima)

La presencia de Piero Cari en el primer equipo de Alianza Lima ha sido intermitente en la temporada 2026. El joven mediocampista, que fue suplente en los partidos iniciales ante Sport Huancayo, Comerciantes Unidos y Sport Boys, solo sumó minutos frente a UTC y FBC Melgar, acumulando en total 39 minutos en seis fechas. Desde la décima jornada, el futbolista no ha vuelto a ser convocado, generando especulaciones sobre su continuidad en el plantel principal.

PUBLICIDAD

Fernando Cabada aclaró en una entrevista concedida al programa radial Fútbol como cancha que Cari sigue integrado al primer equipo y no ha sido relegado a las categorías filiales. “Es parte del equipo, en este momento no está dentro de las sociedades que encuentra Pablo en la cancha con otros jugadores, pero es un chico que está ahí todavía, que nos interesa que siga con nosotros porque es de nuestra cantera”, afirmó el dirigente.

Cabada subrayó que la decisión de Guede responde a criterios estrictamente deportivos, relacionados con las dinámicas de juego y la conformación de asociaciones en el mediocampo, y no a motivos disciplinarios o extra futbolísticos. El administrador enfatizó la importancia de los talentos formados en el club, reiterando: “Nos interesa que siga con nosotros”.

PUBLICIDAD

Respaldos y desafíos en la gestión de Pablo Guede

Fernando Cabada respaldó públicamente a Pablo Guede y destacó que el equipo atraviesa semanas decisivas en la pelea por el Torneo Apertura. (Alianza Lima)

El rumbo del equipo bajo la conducción de Pablo Guede ha despertado distintas opiniones, especialmente en la etapa definitoria del Torneo Apertura. Cabada manifestó públicamente su respaldo al entrenador argentino y valoró el trabajo realizado hasta ahora. “Pablo cuenta con mi respaldo, estoy contento con el trabajo que viene haciendo, pero como en todo vienen etapas decisivas”, expresó el administrador en declaraciones recientes.

El dirigente consideró que el plantel afronta un momento clave, con tres encuentros restantes que definirán el desenlace del torneo. “Estamos en buena posición, pero hay que llevar las cosas con humildad. Cuando te vas acercando al final, no existe rival pequeño, serán pequeñas finales”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Sobre otros nombres propios del plantel, Cabada destacó el rendimiento de Jairo Vélez, a quien calificó como una “sorpresa muy grata”, y detalló que el futbolista ecuatoriano ha superado las expectativas en comparación con su desempeño en clubes anteriores. Respecto a Pedro Aquino, explicó que su continuidad depende de cuestiones contractuales y que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna solicitud formal para renovar el préstamo que lo vincula al club hasta mitad de año.

Proyección de Alianza Lima y el valor de las divisiones formativas

El caso de Piero Cari refleja los desafíos que enfrentan los jóvenes talentos de Alianza Lima para abrirse espacio en un plantel de alta competencia. (Alianza Lima)

La gestión de Alianza Lima pone de relieve la apuesta por el desarrollo de futbolistas surgidos de la cantera, un aspecto que la administración considera estratégico para el futuro de la institución. La situación de Piero Cari ilustra los desafíos que enfrentan los juveniles para consolidarse en el primer equipo frente a la competencia interna y las decisiones tácticas del cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

Cabada resaltó que el club mantiene una política de respaldo a los talentos formados en casa y que el caso de Cari no representa una excepción. La administración blanquiazul insiste en que el mediocampista sigue siendo una pieza valiosa dentro del proyecto deportivo, pese a la reducción de minutos en la presente campaña.

El proceso de integración de los juveniles al plantel profesional también implica adaptación a las exigencias tácticas de cada entrenador. En ese sentido, la continuidad y proyección de jugadores como Cari dependerán de su capacidad para interpretar los esquemas planteados por Guede y de las oportunidades que surjan a lo largo de la temporada.

PUBLICIDAD